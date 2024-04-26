توقعات بتصدر مراكز الصناديق الاستثمارية مشهد ترميز الأصول قبل نهاية العقد

المصدر: دبي ـ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

نشر «جيرسي فاينانس» المركز المالي، ورقة بحثية، بالتعاون مع مؤسسة «أي إف أي جلوبال»، والتي أشارت إلى أن مديري الأصول سيشعرون بالتأثير الكامل للتوجه المتصاعد لترميز الأصول قبل نهاية العقد الحالي، وأنه يتوجب على مقار الصناديق الاستثمارية مواكبة وتيرة هذا التغيير حال أرادوا جني ثمار هذا التوجه.

وتشير الورقة إلى مدى الحاجة إلى تطوير البنية التحتية اللازمة لدعم ترميز الأصول، حيث تتوقع الورقة أن 5% إلى 10% من إجمالي الأصول ستتحول إلى أصول افتراضية بحلول العام 2030، وذلك بحسب الإفادات التي حصلت عليها الورقة البحثية في العام 2023 من شركة «نورثرن ترست» للخدمات المالية، وبنك «اتش اس بي سي».

وتحدد الورقة البحثية، تنوع فئات الأصول بالنظر إلى خيارات الأصول الافتراضية المتاحة للمستثمرين. وإضافة إلى فئات الأصول المعروفة بأنها من الأوائل التي تبنّتها الشركات ومن بينها شركات العقارات، وجد البحث أن هذا التوجه يشمل اليوم جميع مجالات الاستثمار تقريباً ومن بينها مجال الاستثمار المستدام. وعلى الرغم من عدم وجود تصور واضح ودقيق لكيفية تأثر عملية رقمنة الأصول الاستثمارية على قطاع الصناديق الاستثمارية، إلا أنه من المؤكد أن تأثيرها سيكون واسع النطاق، بل ومن الممكن أن يشهد القطاع تحولات أكبر مما يشهده حالياً. وستتصدر مقرات الصناديق الاستثمارية، مثل جيرسي مشهد هذا التغيير نتيجة لتلك التحولات.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز