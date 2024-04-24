أبوظبي تجمع 5 مليارات دولار من إصدار أول سندات دولية في 3 سنوات

المصدر: أبوظبي - بلومبرغ

ت + ت - الحجم الطبيعي

جمعت أبوظبي 5 مليارات دولار من طرح أول سندات دولية لها منذ عام 2021، لتصبح بذلك واحدة من أكبر صفقات الديون في الأسواق الناشئة هذا العام، وطرحت السندات بآجال 5 و10 و30 عاماً. وكانت العوائد النهائية أقل بكثير من العائد الاسترشادي المعلن، عندما بدأ الطرح صباح أول من أمس، ما يشير إلى إقبال المستثمرين الكثيف عليها.

وبلغت قيمة السندات ذات أجل 5 سنوات، 1.75 مليار دولار، وتزيد عوائدها بنحو 35 نقطة أساس عن نظيرتها في سندات الخزانة الأمريكية، لتبلغ بذلك 4.97 %. بينما بلغ التسعير الأولي لعائدات هذه الشريحة 70 نقطة أساس فوق الأذون الأمريكية.

أما أطول شريحة (ذات أجل 30 عاماً)، فكانت بقيمة 1.75 مليار دولار أيضاً، مع هامش عوائد 90 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية، ليبلغ بذلك 5.62 %.

وتولى بنك أبوظبي التجاري، و«سيتي غروب»، و«بنك أبوظبي الأول»، و«إتش إس بي سي هولدنغز»، و«جيه بي مورغان تشيس آند كو»، و«مورغان ستانلي»، و«ستاندرد تشارترد»، إدارة عملية الطرح.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز