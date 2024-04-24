77 % من المستهلكين الإماراتيين يفضلون بطاقات الهدايا على التقليدية

المصدر: دبي - البيان

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أفاد ما يقارب ثمانية من كل عشرة مستهلكين إماراتيين (77%) بأنهم يفضلون تلقي بطاقات الهدايا على الهدايا التقليدية، في حين أبدى 64% من المستهلكين ميلاً قوياً نحو بطاقة الهدايا الإلكترونية (بطاقة الهدايا الرقمية) على البطاقة المادية. جاء ذلك في استطلاع الرأي الذي أجرته عبر الإنترنت شركة «يو جوت أجيفت»، العاملة في مجال بطاقات الهدايا الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالتعاون مع «يو جوف» YouGov، المجموعة الدولية المتخصصة في تكنولوجيا البيانات والتحليلات البحثية عبر الإنترنت، وشمل أكثر من 1000 مشارك في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وكشف الاستطلاع أن ما يقارب ثلاثة من أصل خمسة مستهلكين في الإمارات (62%) يفضلون تلقي بطاقات الهدايا من علامة تجارية مفضلة على الهدايا التقليدية. كما أكد الاستطلاع على تزايد اعتماد بطاقات الهدايا في الدولة، مشيراً إلى أن أكثر من ثلاثة من كل خمسة (66%) من المستهلكين في الإمارات اشتروا أو تلقوا بطاقة هدايا خلال فترة الأشهر الستة الماضية أو أكثر، مع ما يقارب أربعة من كل عشرة (39%) قالوا إنهم اشتروا أو تلقوا بطاقة هدايا في الأشهر الستة التي سبقتها.

وأشار 68% من المشاركين العاملين إلى أنهم يفضلون تلقي بطاقات الهدايا بدلاً من هدايا الشركات التقليدية من أصحاب العمل. وتقدم هذه النتائج للمؤسسات وسيلة مناسبة لاستكشاف مشاركة الموظفين المبتكرة والتقدير والمكافآت التي تتمحور حول عروض بطاقات الهدايا.

وقال ما يقارب أربعة من أصل خمسة (77%) موظفين إماراتيين إنهم يفضلون بطاقات الهدايا على مكافآت الشركات التقليدية، مقارنة بـ 67% من المقيمين. وينمو هذا التحيز لبطاقات الهدايا مع صعود الموظفين في سلم الدخل، حيث يفضل 76% من الموظفين الذين يتجاوز راتبهم 10 آلاف درهم شهرياً، بطاقة الهدايا على المكافآت التقليدية الأخرى.

وقد تطرق الاستطلاع إلى مختلف القطاعات الديموغرافية، وكشف عن الفروقات الدقيقة في تفضيلات بطاقات الهدايا. ووجد أن الإقبال على بطاقات الهدايا كان واضحاً بشكل خاص بين الذكور (64%)، والمتزوجين (65%)، والمهنيين العاملين (64%).

ومن الجدير بالذكر أن النتائج تؤكد الإقبال القوي على بطاقات الهدايا عبر جميع الفئات العمرية في دولة الإمارات، وبتفضيل واضح لحلول بطاقات الهدايا الرقمية (بطاقة الهدايا الإلكترونية). وقال أكثر من نصف المستهلكين في الإمارات (54%) إنهم يفضلون بطاقة الهدايا الإلكترونية على البطاقة المادية. علاوة على ذلك، أبدى المستهلكون الشباب (الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و44 عاماً) تفضيلاً أكبر لبطاقات الهدايا الإلكترونية بنسبة 54%، مقارنة بـ 51% ممن تزيد أعمارهم عن 45 عاماً.

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