«موانئ أبوظبي» توقع اتفاقية لتشغيل وتحديث محطة لواندا في أنجولا 20 عاماً

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي عن إبرام عدد من الاتفاقيات مع كل من «يونيكارغاز» و «مالتي باركيز»، أدت إلى توقيع اتفاقية امتياز لمدة 20 عاماً (قابلة للتمديد لعشرة أعوام أخرى) مع سلطة موانئ لواندا، لتحديث وتشغيل محطة لواندا متعددة الأغراض في أنجولا.

وبموجب الاتفاقيات مع «يونيكارغاز» و«مالتي باركيز»، وهما شركتا خدمات لوجستية ونقل رائدتين، استحوذت موانئ أبوظبي على نسبة 81% بمشروع مشترك سيتولى تشغيل المحطة، وعلى نسبة 90% بمشروع مشترك آخر سيقدم الخدمات إلى المحطة وإلى سوق الخدمات اللوجستية الأنجولية بشكل عام.

وستستثمر موانئ أبوظبي 251 مليون دولار لتحديث المحطة وتطوير مركز الخدمات اللوجستية، على مدار الأعوام الثلاثة المقبلة (2024 – 2026)، مع إمكانية زيادة قيمة الاستثمار إلى 379 مليون دولار على امتداد فترة الامتياز ورهناً بالطلب في السوق.

ويعد ميناء لواندا البوابة البحرية الرئيسية على امتداد سواحل أنجولا، ويضطلع بدور رئيسي في رفد الاقتصاد المحلي لأنجولا، حيث يقوم بمناولة أكثر من 76% من الحاويات والبضائع العامة في البلاد، كما يتمتع بموقع مميز يتيح له استيعاب فرص النمو المتوقعة في أحجام مناولة الحاويات في البلاد، والتي من المتوقع أن ترتفع بمعدل سنوي متوسط 3.3% خلال العقد المقبل. يعد الميناء أحد المراكز الرئيسية لخدمات إعادة الشحن في منطقة وسط غرب إفريقيا، حيث يتم من خلاله رفد التجارة البحرية في البلدان غير الساحلية، بما في ذلك الكونغو الديمقراطية وزامبيا.

ووفقاً لبنود الاتفاقية، سيُجري المشروع المشترك تحديثاً كبيراً للمحطة الحالية متعددة الأغراض لتتحول إلى محطة لمناولة الحاويات والمركبات، وستتوسع منطقة الامتياز من 178 ألف متر مربع لتصل إلى 192 ألفا. ومن المقرر الانتهاء من إعادة تطوير المحطة في الربع الثالث من عام 2026

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