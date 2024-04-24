الإمارات والإكوادور تبحثان تعزيز التكامل الاقتصادي وفرص الأعمال

المصدر: كيتو ـ الإكوادور ـ وام

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استقبل أرتورو فيليكس رئيس ديوان دانيال نوبوا رئيس جمهورية الإكوادور في العاصمة كيتو معالي الدكتور ثاني الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية وذلك خلال زيارة وفد الإمارات إلى الإكوادور ضمن جولة في عدد من دول أمريكا اللاتينية لدفع العلاقات التجارية والاستثمارية إلى أفق أوسع.

ونقل الدكتور ثاني الزيودي تحيات القيادة الرشيدة وتمنياتها للإكوادور قيادةً وشعباً بالمزيد من الازدهار والتقدم والرخاء، فيما أكد أرتورو فيليكس حرص بلاده على تعزيز العلاقات مع الإمارات في مختلف المجالات والقطاعات لا سيما التجارية والاستثمارية بما يعزز مسارات التعاون الاقتصادي نحو مزيد من النمو المستدام.

كما تم خلال اللقاء بحث تعزيز التكامل الاقتصادي وتوفير الفرص لمجتمعي الأعمال في البلدين مع التشديد على أهمية مواصلة التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك. وأشاد أرتورو فيليكس بدور دولة الإمارات في قضايا التجارة العالمية وقيادتها لجهود تحفيز التجارة المفتوحة القائمة على القواعد وهو ما تجلى عندما استضافت المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية في فبراير الماضي وأهميتها المتزايدة للتدفق الحر للبضائع حول العالم.. ورحب الدكتور ثاني الزيودي بتعزيز التكامل الاقتصادي مع الإكوادور مع التركيز على دعم جهودها المستمرة لتطوير البنية التحتية الحيوية.

كما أجرى الزيودي مباحثات مع سونسولين غارسيا وزيرة الإنتاج والتجارة الخارجية والاستثمار والثروة السمكية في الإكوادور استعرض خلالها الوزيران الوضع الحالي للعلاقات التجارية بين البلدين التي وصلت إلى 675 مليون دولار في العام 2023 بزيادة قدرها 76 %. وشدد الوزيران على الدور الذي تلعبه الشركات والمستثمرون الإماراتيون بالفعل في تنمية الإكوادور بما في ذلك استثمار موانئ دبي العالمية في مشروع ميناء بوسورجا وهو أكبر استثمار خاص في الإكوادور حالياً بقيمة 1.2 مليار دولار.

وأجرى الدكتور الزيودي محادثات مع دانيلو بالاسيوس وزير الزراعة ونيلز أولسن وزير السياحة وأندريا أروبو، وزير التعدين والطاقة، بهدف استكشاف المجالات ذات الاهتمام المشترك ومد جسور التعاون بين القطاع الخاص في البلدين.

وقال الزيودي: إن جمهورية الإكوادور تعد شريكاً تجارياً مهماً لدولة الإمارات. وتوفر الطبيعة الخلابة والمتنوعة في الإكوادور، والتي تضم غابات الأمازون ومرتفعات الأنديز وجزر غالاباغوس الغنية بالحياة البرية لمستثمرينا العديد من الفرص في قطاعات السياحة والزراعة والطاقة المتجددة في حين توفر دولة الإمارات منصة فريدة لمصدري الإكوادور لاستكشاف أسواق جديدة في الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا.

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