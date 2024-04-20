"فلاي دبي" تعيد تشغيل جدول رحلاتها بالكامل في مطار دبي الدولي

المصدر: وام

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أعلنت "فلاي دبي" أنها أعادت تشغيل جدول رحلاتها بالكامل من المبنيين 2 و 3 بمطار دبي الدولي.

وأكدت الناقلة في تحديث اليوم أن تركيزها سيستمر خلال الأيام المقبلة على توفير الدعم لمسافريها الذين تأثرت خطط سفرهم،موضحة أنه تم التواصل مع المسافرين الذين حجزوا عبر موقعها الإلكتروني والذين تم إلغاء حجوزاتهم عبر البريد الإلكتروني بشأن خيارات استرداد قيمة التذاكر أو إعادة الحجز.

ونصحت الناقلة المسافرين الذين حجزوا من خلال وكيل سفر بالتواصل معه مباشرة بشأن خيارات استرداد قيمة التذاكر أو إعادة الحجز. كما نصحت المسافرين بالتحقق من حالة الرحلة على موقع. flydubai.com، و بتحديث بيانات التواصل الخاصة بهم عبر قسم إدارة الحجز على موقع الشركة،كم نصحت المسافرين أيضاً بإنجاز إجراءات السفر عبر الإنترنت قبل مغادرتهم إلى المطار.

وأفادت أنه يمكن للمسافرين الذين تواصلوا بشأن استرداد قيمة التذاكر أو إعادة الحجز عبر الإنترنت ولم يتمكنوا من القيام بذلك، الاتصال بمركز اتصال الناقلة، أو إرسال بريد إلكتروني إلى Letstalk@flydubai.com أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

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