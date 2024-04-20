بول غريفيث: مطارات دبي بذلت جهوداً حثيثة لإعادة العمليات لطبيعتها

المصدر: البيان

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أكد بول غريفيث. الرئيس التنفيذي لمطارات دبي، أن مطارات دبي تكرس جهودها بشكلٍ كاملٍ لإعادة العمليات التشغيلية إلى وضعها الطبيعي بأسرع وقت ممكن، وتقديم المساعدة للمسافرين الذين تأخرت رحلاتهم بسبب هذه الظروف الجوية الاستثنائية، وضمان رعايتهم ووصولهم إلى وجهاتهم في أسرع وقت ممكن، عقب الأحوال الجوية التي شهدها هذا الأسبوع.

وقال غريفيث: نشهد تحسناً مطرداً في حركة المغادرين، ونعمل جاهدين وبشكل مستمر على مساعدة المسافرين الموجودين في المطار لتسهيل إجراءات سفرهم والتخفيف عليهم.

وشدد غريفيث على أن "سلامة المسافرين تأتي على رأس أولوياتنا، لذا، تواصل فرقنا توزيع الطعام والمياه في جميع أنحاء المطار لتلبية احتياجاتهم".

وأشار غريفيث إلى أنه "للحدّ من الازدحام، نُلتمس من جميع المسافرين الكرام التحقق مباشرةً مع شركات الطيران الخاصة بهم للحصول على آخر المعلومات حول رحلاتهم، والوصول إلى المطار قبل موعد إقلاع رحلاتهم بساعتين على الأكثر. ولإعطاء الأولوية للرحلات المغادرة، قمنا بتحديد عدد الرحلات القادمة لمدة 48 ساعة، بدءاً من الساعة 12 من ظهر يوم الجمعة 19 أبريل".

وأضاف: "نُدرك أن هذا الوضع يثير الإحباط والإزعاج للكثيرين، لذا يرجى قبول فائق اعتذارنا. هذه الظروف غير المسبوقة تشكل تحديات فريدة، ونحن نتعاون بشكلٍ دائمٍ مع جميع السلطات المعنية ومجتمع المطار لمعالجتها. ونُقدّرُ صبر ضيوفنا وتعاونهم خلال هذه الفترة. معاً، سنتجاوز هذا الوضع بالمرونة والعزيمة. نشكر الجميع على تفهمهم".

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