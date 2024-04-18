"مطارات دبي": إعادة فتح إجراءات السفر للمغادرين من المبنى رقم 3

المصدر: البيان

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أعلنت "مطارات دبي" إعادة فتح إجراءات السفر للمسافرين المغادرين من المبنى رقم 3 في مطار دبي الدولي (DXB) للرحلات التابعة لكل من شركتي طيران الإمارات وفلاي دبي.

ولفتت المؤسسة إلى أن "صالة المغادرين في المبنى رقم 3 تشهد حالياً إقبالاً كبيراً من المسافرين. لذا، يرجى من المسافرين الكرام عدم التوجه إلى المبنى رقم 3 إلا في حال وجود حجز مؤكد على رحلة الطيران".

وحثت "مطارات دبي" المسافرين على التواصل مع شركات الطيران التي يسافرون على متنها للحصول على آخر المستجدات المتعلقة برحلتهم.

وأشارت المؤسسة إلى بذلها كل الجهد لإنهاء إجراءات المسافرين بأسرع وقت ممكن لإيصال الجميع إلى وجهات سفرهم المقصودة.

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