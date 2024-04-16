3 أسباب ستدفعك إلى البدء بالتداول في الأسهم الإقليمية اليوم... اكتشفها

المصدر: البيان

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اقتصادات العالم في تطوّر دائم وأصبح من الضروري المشاركة في عملية النمو الكبيرة الحاصلة وتوسيع آفاق الاستثمار بأحدث الطرق وأكثرها أماناً. وفي حين يرى البعض أنّ المراكز المالية العالمية مثال ومحور رئيسي للاستثمار، إلّا أنّ هناك العديد من الفرص المربحة المتاحة محلياً. وينطبق هذا بشكل خاص على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تبرز حالياً أسواقها الديناميكية وشركاتها المتميّزة، ومن ضمنها الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.

وتوفّر هذه الاستثمارات إمكانية أن تكون جزءاً مهماً من عملية النمو في المنطقة، إلى جانب إمكانية زيادة رأس المال وتمكين المستثمرين والمجتمع على حد سواء.

فلنَتعمّق أكثر في الطرق والأسباب التي تجعل الأسهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تجذب الاهتمام بشكل متزايد، ولمَ تعدّ خياراً استثمارياً حكيمًا للكثيرين!

الاستثمار في مجال ضمن اهتماماتك أو معرفتك

الاستثمار في مجال أنت على اطّلاع به أو على علم بتفاصيله غالباً ما يعني استثماراً ناجحاً. ويشكّل هذا المفهوم أهمية خاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وإذا كنت ترغب ببعض الأمثلة، خذ إمارة دبي، حيث تشيع سرعة تطوّر المشاريع والبنى التحتية، فإدراك الديناميكيات المحلية يمكن أن يوجّه قراراتك الاستثمارية؛ فعلى سبيل المثال، عند النظر في الاستثمار في شركة "سالك"، وهي مشغل رسوم المرور في دبي، يمكن أن يعطي فهم اتجاهات النمو وخطط التنمية والبنية التحتية للنقل نظرة واضحة

حول إمكانات "سالك" لنمو الإيرادات وبالتالي أداء أسهمها.

كذلك، تعدّ شركة "إعمار" العقارية، بمشاريعها الضخمة مثل برج خليفة، لاعباً رئيسياً في قطاع العقارات. ويمكن أن تساعد مراقبة مشاريعها الجديدة وفهم اتجاهات الطلب على الإسكان في تقييم إمكانية النمو في أسعار أسهمها. كما يمكن لعوامل مثل النمو السكاني، والاتجاهات السياحية، والسياسات الحكومية المتعلقة بالعقارات، أن تؤثر جميعها على أداء الشركة.

ومن خلال البقاء على اطلاع بظروف السوق المحلية والتغييرات التنظيمية والعوامل الاجتماعية والاقتصادية، يمكن للمستثمر اتخاذ قرارات أكثر استنارة والاستفادة من الفرص التي تقدمها شركات مثل "سالك" و"إعمار" في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ميزات ستدفعك إلى البدء بالتداول في الأسهم الإقليمية

للاستثمار الإقليمي العديد من الفوائد التي لا بدّ من تسليط الضوء عليها والاستفادة منها:

- توفير وصول سهل وأفضل للمعلومات: يتيح الاستثمار محلياً للمستثمر الوصول بشكل أفضل إلى المعلومات، مما يسمح له بالبقاء على اطلاع واتخاذ قرارات حكيمة.

- المشاركة والمساهمة في النمو: يتيح الاستثمار في أسهم منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المشاركة في التحول الاستراتيجي للمنطقة. ومع تنفيذ الحكومات للإصلاحات وخطط التنمية، تكثر فرص النمو. وعلى سبيل المثال، تعتبر سوق "تداول السعودية"

من بين أكبر الأسواق المالية في العالم، حيث تظهر ثقة المستثمرين وإمكانات النمو.

- زيادة رأس المال: يمكن للاستثمار في أسهم منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن يحقق أرباحاً ويزيد من رأس المال، خاصة مع خضوع الشركات المملوكة من الدولة للخصخصة.

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إن ازدهار الأسواق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أمر واضح، ولعلّ مثال شركة "أرامكو"، شركة النفط الكبرى في المملكة العربية السعودية، خير دليل على هذا الازدهار؛ فعندما تم طرحها للاكتتاب العام في عام 2019، حطّمت الأرقام القياسية كأكبر طرح عام أولي على الإطلاق. وهذا يوضح مدى أهمية أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في جميع أنحاء العالم.

إنّ شركات مثل "أرامكو" و"إعمار" و"سالك" ليست مجرد أسماء ورموز، بل إنّها تمثّل النمو الهائل الذي يحدث في المنطقة. وأنت كمستثمر، يمكنك الانضمام إلى هذه الرحلة المربحة التي تساعد المجتمعات على النمو من جهة وتحقيق الأرباح من جهة أخرى. ولكن نظراً لأهمية هذا الموضوع، وبهدف الاستثمار بشكل آمن وسهل بعلامات تجارية كبيرة ومعروفة في المنطقة، لا بدّ من إلقاء الضوء على تطبيق "أمانة" الذي سيمكّنك من الوصول إلى سوق الأسهم المحلّية والإقليمية وسوق الأسهم العالمية وصناديق الاستثمار وعقود فروقات الفوركس والكريبتو والذهب والنفط وغيرها من الأسواق بصفر عمولة، ومن دون أي رسوم على صرف العملات أو رسوم مقاصة على أول مبلغ تتداول به تبلغ قيمته 100,000 دولار أمريكي. نعم، لا عمولة ولا رسوم!

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