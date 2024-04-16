1500 جهة عارضة بمعرض الشرق الأوسط للطاقة في دبي اليوم

المصدر: دبي - البيان

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تنطلق، اليوم، فعاليات معرض الشرق الأوسط للطاقة؛ أكبر مؤتمر ومعرض متخصص في الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، في دورته التاسعة والأربعين مع أكبر برنامج للتبادل المعرفي في تاريخه على الإطلاق، إلى جانب أجندة مركّزة تتمحور حول استكشاف آفاق تحقيق أمن واستدامة الطاقة.

وتحتضن القاعات أكثر من 1,500 جهة عارضة محلية وإقليمية، و14 جناحاً وطنياً من الصين وبولندا وجمهورية التشيك وفرنسا وألمانيا والهند وإيطاليا وكوريا وباكستان ورومانيا وإسبانيا وتايوان وتركيا والمملكة المتحدة.

وتقام الفعالية تحت رعاية وزارة الطاقة والبنية التحتية، وتستمر لغاية 18 أبريل الجاري، وتشغل 14 قاعة عرض تمتد على مساحة تصل إلى 28,500 متر مربع في مركز دبي التجاري العالمي.

وتمثل هذه الأرقام زيادة بواقع 4 قاعات مع نمو مساحة العرض بنسبة 35% قياساً بدورة العام الماضي من الفعالية.

ويتوقع المنظمون تجاوز دورة عام 2024 الأرقام القياسية المسجلة لقيمة الطلبات المسجلة في موقع الفعالية خلال الدورة السابقة عند أكثر من 1.86 مليار دولار.

وقال عزان محمد، مدير معارض الطاقة في شركة إنفورما ماركتس، الجهة المسؤولة عن تنظيم المعرض: «سيتناول المعرض مستقبل القطاع بما يعانيه من ارتفاع في الطلب وحاجة إلى التحول إلى الحلول المستدامة وتلبية الاحتياجات الملحة لأمن الطاقة».

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