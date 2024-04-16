انطلاق معرض ومؤتمر جيسيك جلوبال في دبي الثلاثاء المقبل

المصدر: دبي - البيان

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يستضيف معرض ومؤتمر جيسيك جلوبال 2024، الذي يمثل أكبر تجمع في الشرق الأوسط لمجتمع الأمن السيبراني الدولي، في الفترة من 23 إلى 25 أبريل في مركز دبي التجاري العالمي، خبراء الصناعة البارزين لمناقشة أهمية حماية البنية التحتية الحيوية، وأكبر نقاط الضعف الواضحة في الأنظمة، وكيف يمكن للمؤسسات تجهيز نفسها بشكل أفضل لمستقبل آمن عبر الإنترنت.

من المعروف على نطاق واسع داخل مجتمع الأمن السيبراني الدولي أن قطاعات البنية التحتية الحيوية هي الأكثر استهدافاً وغالباً ما تشمل قطاعات المرافق، مثل الطاقة والاتصالات، بالإضافة إلى الرعاية الصحية والتمويل والنقل والخدمات الحكومية.

ومن أكبر التهديدات – والأسرع تطوراً – التي تؤثر على جميع فئات البنية التحتية الحيوية هما برامج الفدية والهندسة الاجتماعية. بالنسبة إلى بيدرو كاميراو، نائب الرئيس ورئيس مركز الدفاع السيبراني (CDC) في نوكيا، لا تزال برامج الفدية مصدر قلق كبير، لا سيما بسبب قدرتها على التسبب في اضطراب واسع النطاق وأضرار مالية. وفي السياق الجيوسياسي الحالي، تظل هجمات برامج الفدية مصدر قلق كبير لكل من الشركات والحكومات.

كما أن «انفجار» برامج الفدية سيؤدي دائماً إلى انقطاع ملحوظ في الخدمة ويؤثر على أنظمة الضحايا.

وغالباً ما تتفاقم مثل هذه التهديدات بسبب ظهور حملات التصيد الاحتيالي المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتي تستفيد من التعلم الآلي لصياغة رسائل ومواقع ويب مزيفة أكثر إقناعاً يصعب على المستخدمين اكتشافها.

كما تكتسب شبكات الروبوتات الضارة وهجمات حجب الخدمة الموزعة (DDoS) زخماً، كما رأينا في الهجوم الرائد الذي أبلغت عنه كلاود فلير في عام 2023، والذي بلغ ذروته عند 71 مليون طلب في الثانية - بزيادة قدرها 54 في المائة عن الرقم القياسي المسجل في عام 2022. نشأ الهجوم من شبكة تضم أكثر من 30.000 عنوان IP في عرض مذهل بحجم وتنسيق غير مسبوقين.

على الرغم من التحديات التي تواجه البنية التحتية الحيوية في جميع أنحاء العالم، لا تزال هناك خطوات يمكن اتخاذها للتخفيف من تطور الهجمات التي يشنها مجرمو الإنترنت - وأبرزها التدخل الحكومي.

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