العيد في دبي.. سياحة وتسوق وترفيه

المصدر: دبي - البيان

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شهدت دبي زخماً استثنائياً خلال عطلة عيد الفطر المبارك، حيث سجلت انتعاشاً كبيراً في تدفق السياح، كما امتلأت المراكز التجارية ومحلات التجزئة والأسواق العامة في الإمارة بالمتسوقين الذين استفادوا من التخفيضات الكبيرة، وكذلك بالفعاليات الترفيهية.

وقد ارتفعت نسبة الحجوزات على الكثير من الرحلات القادمة إلى الإمارة بنسبة وصلت إلى 95 %، وقد أعادت شركات الطيران هيكلة رحلاتها بما يتناسب مع حجم الطلب، وهو ما أدى إلى زيادة تدفقات الزوار والتي ساهمت بدورها في تعزيز الزخم السياحي.

كذلك يعد عيد الفطر فرصة للعائلات والأفراد للاستمتاع بالتسوق والترفيه، والاحتفال بطريقة استثنائية ومميزة. وقامت الشركات وسلاسل التجزئة بطرح الخصومات السعرية على باقات متنوعة من السلع، لا سيما مستلزمات السفر والهدايا والأجهزة الإلكترونية والملابس والمفروشات والأحذية، مستفيدة من انتعاش الطلب وزخم الشراء والطلب الكبير في ظل الإقبال على المراكز التجارية.

وتنظم مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة عادة مجموعة كبيرة واستثنائية من الفعاليات في عطلة عيد الفطر تتضمن أنشطة ترفيهية مشوقة، وعروضاً تفاعلية، ومسابقات تجعل من العيد تجربة ممتعة لسكان دبي وزوارها على حد سواء.

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