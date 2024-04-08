تسخير إمكانيات الذكاء الاصطناعي في مجالات الألعاب والإبداع حصريًا مع أجهزة الحاسوب المحمولة من سلسلة NVIDIA GeForce RTX 40

المصدر: البيان

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سواء كنت تشتري أول حاسوب محمول للألعاب أو تتطلع إلى ترقية جهازك الحالي، فإن أجهزة الحاسوب المحمولة بسلسلة NVIDIA GeForce RTX 40 هي أذكى استثمار يمكنك القيام به، إذ إنها مدعومة بأحدث وأقوى وحدات معالجة الرسومات من إنفيديا. لا يقتصر تصميم هذه الأجهزة المتميزة للألعاب وحسب، إذ يمكنها أيضًا أن تصبح محطات عمل إبداعية رائعة، مما يجعل من السهل القيام بمهام متعددة عبر مجموعة متنوعة من البرامج. كما إن الأجهزة المتقدمة في مجموعة RTX 40 مزودة بتقنيات الذكاء الاصطناعي المذهلة التي لا توجد في أي حاسوب محمول آخر في السوق. وليكون قرار الشراء أسهل، توجه إلى أقرب فروع فيرجن ميجاستور حيث يمكنك دومًا المقارنة والاختيار من بين أحدث التقنيات التي تناسب احتياجاتك وميزانيتك، كما يتواجد الخبراء المستعدون دومًا لتقديم المشورة بشأن أي من مشترياتك، حتى تتمكن من اتخاذ قرار صائب عند الشراء..

يرغب كل لاعب في الاستمتاع بتجربة اللعب الأكثر سلاسة وسرعة، وهو ما أصبح ممكنًا الآن بفضل حواسيب RTX 40 ومنها جهاز HP Victus Gaming ، والذي يتيح استخدام NVIDIA DLSS 3 مع تقنية التتبع الواقعية والدقة الرسومية غير المسبوقة. فتقنية DLSS تمثل إنجازًا ثوريًا في رسومات الذكاء الاصطناعي التي تضاعف الأداء وتعتمد على تلك التقنية المتطورة لإنشاء الإطارات الإضافية وتحسين جودة الصورة. وهذا يعني أنك لن تعاني أبدًا من بطء الحركة أو تعثر اللعب، لأن الحركة ستكون دومًا بالسلاسة التي تريدها.

يعد التوقيت أهم عنصر للاعبين اثناء المنافسات، إذ إن التأخر لبضعة أجزاء من الثانية قد يعني خسارة المباراة أو حصول الخصم على الأفضلية. ولهذا فإن أجهزة RTX 40 المدمجة مع NVIDIA Reflexهي خيارك الأفضل بحيث لا تقلق أبدًا حيال خسارة تلك اللحظات الحاسمة. تساعد NVIDIA Reflex على توفير أقل زمن وصول وأفضل استجابة، مما يعني تحديدًا أسرع للهدف وأوقات رد فعل أسرع وأفضل دقة للتصويب في الألعاب التنافسية. ومن الجدير بالذكر ان تقنيات NVIDIA Reflex تدعم المزيد من الألعاب باستمرار، وتحقق سرعة أكبر في زمن رد الفعل في الأوقات التي يكون فيها لكل جزء من الثانية أهميته. ويعتبر جهاز ASUS ROG Flow Z13 Gaming Laptop خيارًا رائعًا للألعاب التنافسية، إذ يتمتع بشاشة QHD كبيرة وأداء لا يضاهى.

ولكن أجهزة RTX-40 لا تقتصر على كونها مناسبة للألعاب وحسب، إذ يمكن أن تكون محطات عمل متينة وقوية تساعدك في تحويل أفكارك إلى واقع مذهل. وعند استخدامها مع أقراص NVIDIA Studio، يصبح بوسع أجهزة الحاسوب المحمولة مثل MSI Stealth 16 AI Studio أن تدعم العملية الإبداعية بتقنيات RTX والذكاء الاصطناعي. هناك المئات من التطبيقات الرائدة التي يمكنها الاستفادة من إمكانات أجهزة الحاسوب المحمولة التي تعمل بتقنيات RTX لتقليل زمن تدفق العمل، ومنحك الحرية والمرونة للابتكار دون الحاجة للانتظار لزمن طويل لإنهاء الحسابات المعقدة. وللحصول على أفضلية إبداعية، يمكنك استخدام أدوات NVIDIA المجانية مثل Canvas و Broadcast و Omniverse لتصميم وإحياء الإبداعات المميزة بعدد من النقرات البسيطة.



عند شراء جهاز حاسوب محمول من مجموعة GeForce RTX 40 فإنك تحصل على أكثر من مجرد كمبيوتر محمول للألعاب – إذ تحصل على جهاز يمكن استخدامه للعديد من التطبيقات بأعلى مستويات الأداء - بدءًا من أحدث الألعاب وحتى أدوات التصميم المتميزة وتطبيقات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، والتي يمكن لجهاز الحاسوب المحمول من مجموعة RTX 40 تشغيلها جميعًا. تمتاز تلك الأجهزة بكونها هادئة وفعالة يمكن الاعتماد عليها وتحوي بطارية تعيش لفترة طويلة، إلى جانب التصاميم الرفيعة وخفيفة الوزن – مما يجعلها منصة مثالية لأي شخص يبحث عن القوة والاعتمادية والأناقة وسهولة التنقل

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