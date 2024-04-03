شراكة بين قمة «AIM» للاستثمار ومجلس الإمارات للمستثمرين في الخارج

المصدر: أبوظبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

وقّعت قمة «AIM» للاستثمار مذكرة تفاهم مع مجلس الإمارات للمستثمرين في الخارج لتجديد الشراكة الاستراتيجية بينهما والعمل المشترك نحو تعزيز البيئة الاستثمارية ودعم الاقتصاد العالمي.

وتعكس الاتفاقية النجاح الكبير الذي حققته الشراكة خلال السنوات الماضية، والذي من شأنه أن يعزز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للاستثمار ووجهة جذب للاستثمارات الأجنبية.

وقع مذكرة التفاهم كل من جمال بن سيف الجروان الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، وداوود الشيزاوي رئيس قمة «AIM» للاستثمار، بحضور عدد من ممثلي الطرفين وذلك في مقر القمة بإمارة دبي.

وتهدف المذكرة إلى تعزيز سبل العمل المشترك، حيث توفر قمة «AIM» للاستثمار منصة مثالية تجمع بين المستثمرين وصناع القرار والشركات الناشئة والمبتكرين من مختلف أنحاء العالم، ما يسهم في تبادل الخبرات والأفكار وتحفيز النمو الاقتصادي العالمي، وتقديم أفضل الفرص الاستثمارية لمجتمع الأعمال العالمي.

واتفق الطرفان على تعزيز المساعي والجهود من خلال وضع خطة تعاون شاملة، تشمل تنظيم مجموعة متكاملة من الأنشطة والفعاليات لجمع وتبادل المعلومات المتعلقة بالاستثمارات الوطنية في الخارج وتقييم آثار الإجراءات الاقتصادية التي تفرضها الدول المستضيفة لتلك الاستثمارات على المصالح الاقتصادية الوطنية، ما يسهم في بناء قاعدة بيانات عن الفرص الاستثمارية الخارجية ووجهات النظر المتعلقة بالأسواق الأجنبية المختلفة، فضلاً عن تحليل البيئة الاستثمارية في تلك الأسواق العالمية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز