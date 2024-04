أنشطة وفعاليات متنوعة في دبي خلال إجازة عيد الفطر

المصدر: دبي - البيان

سيكون مقيمو دولة الإمارات وزوارها خلال عطلة عيد الفطر المبارك، على موعد مع أوقات حافلة بالمرح والأنشطة الترفيهية المتنوعة والفعاليات الحصرية، القرية العالمية ودبي باركس آند ريزورتس وحديقة وايلد وادي المائية وذا جرين بلانيت دبي وروكسي سينما وذلك اعتباراً من 9 حتى 14 أبريل.

القرية العالمية

ستتحول القرية العالمية، أحد أهم المتنزهات الثقافية في العالم والوجهة العائلية الأولى للثقافة والترفيه والتسوق في المنطقة خلال فترة عيد الفطر المبارك، إلى وجهة غامرة ستكتسي بأجواء العيد وديكوراتها البديعة، حيث سيكون الضيوف مدعوين لاستكشاف "سوق روائع العيد" الذي يوفر تشكيلة من هدايا العيد والهدايا التذكارية، والاستمتاع بألذ المأكولات في أكثر من 250 من المطاعم وأكشاك المأكولات الشعبية وعربات المأكولات والمقاهي المنتشرة في جميع أنحاء الوجهة. وسيستمتع الضيوف احتفالاً بأجواء العيد، بالألعاب النارية الموسيقية يومياً في تمام الساعة 9 مساءً خلال الفترة من 10 إلى 14 أبريل، والتعرف إلى أكثر من 200 من العروض الثقافية والترفيهية يومياً. ولمزيد من الحماس، يمكن للضيوف التوجه إلى منطقة كارنفال التي تزخر بأكثر من 195 من جولات الركوب وألعاب المهارة، أو زيارة منطقة ميني وورلد الجديدة في نيون جالاكسي ومنطقة التحدي التي تضم بدورها 5 مناطق حماسية تشمل 10 تحديات مليئة بالتجارب والمغامرات الترفيهية المناسبة للصغار والكبار على حدٍ سواء.



دبي باركس آند ريزورتس

سترحب دبي باركس آند ريزورتس، المدينة الترفيهية الأكبر من نوعها في الشرق الأوسط والوجهة العائلية الأبرز للمرح والترفيه، بضيوفها للاحتفال بأجواء العيد المميزة، والاستمتاع بألعاب الركوب الحماسية والوجهات الترفيهية الفريدة من نوعها وعروض الإقامة التي تتيح جميعها أوقاتاً حافلة بالمرح والمتعة لجميع أفراد العائلة.

وستحتضن منطقة ريفرلاند™ دبي، اعتباراً من 10 حتى 12 أبريل مجموعة من العروض والأنشطة الحماسية والتي سيحظى فيها الضيوف بأوقات استثنائية لا تنسى. وسيزدان أول و ثاني أيام عيد الفطر المبارك بعرض الألعاب النارية الذي يرسم لوحة بديعة في الأفق، فضلاً عن عرض الليزر اليومي الذي سينير سماء الوجهة بأضوائه البراقة. كما سيستمتع الضيوف بعرض "دايناصور مانيا" الحي وهو الأول من نوعه على مستوى المنطقة، والذي سيتم تنظيمه يومياً طوال فترة عيد الفطر المبارك في تمام الساعة 8:00 مساءً. أما الذواقة سيكون لديهم موعدٍ مع بوفيه عيد الفطر المبارك في مطعم الماشوه بمنطقة ريفرلاند™ دبي، مع الأطباق العربية الأصيلة التي تتضمن المقبلات الباردة والساخنة والحلويات فيما سيستمتع الضيوف خلال تناولهم وجبتهم الشهية، بعروض العزف على العود ورقصات التنورة البديعة. ولمزيد من المتعة، سيوفر مطعم ذا كيج الشهير بأطباقه وديكوراته البريطانية، بوفيه أمسية العيد. كما ستزخر منطقة نيون جالاكسي بالعديد من الأنشطة المختلفة المناسبة للصغار، إلى جانب منطقة "بلاي ورلد" وجامبكس التي تعد أكبر قلعة قابلة للنفخ بالمنطقة في ريفرلاند™ دبي.

ويمكن لضيوف فندق لابيتا، دبي باركس™ آند ريزورتس، المنتجع البولينيزي الأول والوحيد في دولة الإمارات العربية المتحدة الاستمتاع بباقات الإقامة الحصرية ضمن مجموعة من خيارات الغرف والأجنحة، بما في ذلك الفطور و الغذاء أو العشاء بمجموعة مختارة من المنافذ ضمن المتنزه من 9 وحتى 14 أبريل. ويمكن لضيوف الفندق من الاستفادة من خدمة المسار السريع للاستمتاع بمجموعة من ألعاب الركوب في متنزه موشنجيت™ دبي، فيما سيتلقى الضيوف الصغار شارات مميزة ستجعل من إقامتهم في الفندق تجربة خاصة، بينما سيقدم مطعم كاليا في 12 أبريل وجبه غداء خاصة بمناسبة عيد الفطر المبارك وفرصة اللقاء والترحيب مع شخصيات السنافر، علاوة على أن الضيوف سيتمكنون من الاحتفال بهذه المناسبة بطريقتهم الخاصة في مطعم آري الذي سيقدم لهم مجموعة من العروض الترفيهية الحية.

وسيرحب موشنجيت™ دبي، الذي يعد أكبر متنزه ترفيهي مستوحى من هوليوود في الشرق الأوسط، بضيوفه للاستمتاع بالعرض الهوليوودي الجديد "هوليوود دريمز" في أول أيام العيد، وفرصة استكشاف 29 من ألعاب الركوب الحماسية والوجهات الفريدة من نوعها، والتجارب الترفيهية المستوحاة من أشهر أفلام هوليوود، بما فيها ذا هنجر غايمز وكونغ فو باندا، والاستمتاع بخيارات المأكولات المتنوعة في أشهر المطاعم التي تحمل طابع الأفلام والشخصيات الشهيرة، بما فيها مقهى فيري سميرفي ومقهى الملك جوليان الذي يقدم تشكيلة من المأكولات الإيطالية، إلى جانب مطعم لهب التنين بأطباقه الهندية، و مطعم السيد بينغ للنودلز المخصص للمأكولات الصينية اللذيذة. وسيكون الضيوف على موعد مع سوق مأكولات العيد الشعبية الجديد الذي يتضمن أصنافاً مثل اللقيمات والشاي وأعواد البطاطس الحلزونية وغيرها ضمن تشكيلة متنوعة.

وسيكون ضيوف فندق ليجولاند مدعوين للاحتفال بعيد الفطر المبارك ضمن أجواء رائعة، بما في ذلك بوفيه عشاء عيد الفطر ووجبة برنش العيد بمطعم بريكس فاميلي، للاستمتاع بتجربة طعام فريدة من نوعها تشمل الأطباق والنكهات العربية التقليدية والمقبلات الساخنة وغيرها، إلى جانب فطائر الجبنة ومناقيش الزعتر والفلافل المقرمشة، إضافة إلى المقبلات الباردة التي تتضمن قائمتها السلاطة ومحطات الطهي الحية للشاورما، فضلاً عن الأطباق الشهية مثل اللحم الأوزي والمأكولات البحرية. فيما سيستمتع الصغار بوجبة عشاء العيد في بوفيه الأطفال الذي يشمل كرات الدجاج ووجبات البرجر الصغيرة والبيتزا ولفائف سجق الدجاج والمعكرونة والجبن وغيرها. كما سيكون الأطفال على موعد مع برنش بريكس بطابع أصدقاء ليجو، والذي سيستمتعون فيه بمجموعة من الأنشطة المرحة بطابع ليجو وحفلات الرقص التي تتضمن شخصيات المتنزه والفنون والحرف اليدوية وأفلام ليجو بعد وجبة البرنش مع فشارٍ مجاني.



حديقة وايلد وادي المائية

سيستمتع ضيوف حديقة وايلد وادي المائية خلال عيد الفطر المبارك، بتجارب حصرية منعشة مناسبة لجميع الأعمار خلال الفترة الممتدة من 9 حتى 14 أبريل. وستتاح للضيوف أوقات حافلة بالمرح والمتعة والمناظر الخلابة والإطلالات البديعة على برج العرب خلال فترة عيد الفطر المبارك، ليحظوا فيها بتجارب استثنائية تشمل حفلات الدي جي الحية بجانب مسبح الأمواج. وللراغبين في تجربة رياضية استثنائية، فيمكنهم المشاركة في جلسات الجيم المائي المتاحة أيام السبت من الساعة 12:00 مساءً حتى 4:00 مساءً لجميع الأعمار. ويمكن للضيوف كذلك المشاركة في منافسات التواصل الاجتماعي من خلال متابعة حسابات حديقة وايلد وادي المائية لفرصة الفوز بجوائز قيمة. ومع إتاحة الحديقة لأكثر من 30 لعبة وزلاقة مائية وفرص لالتقاط الصور التذكارية، سيحظى ضيوف الوجهة إلى جانب ذلك، بمجموعة من المأكولات والمشروبات المتنوعة، بما فيها "وجبة الإفطار الكبيرة" وكيكة لافا الشوكولاتة، والخيارات الصحية الأخرى مثل "جرانولا ديلايت" والأساي، فيما سيحصل المقيمون بدولة الإمارات العربية المتحدة على خصم حصري 30% على تذاكر الدخول اليومية عند حجزهم عبر الموقع الالكتروني، للاستمتاع بتجارب مائية استثنائية خلال عيد الفطر المبارك، والاستفادة أيضاً من عرض الكومبو الفريد "كل ما يمكنك أكله" عند الحجز عبر الموقع الالكتروني، وهي الباقة التي تتضمن تشكيلة من الوجبات الخفيفة اللذيذة.



ذا جرين بلانيت دبي

كما سترحب "ذا جرين بلانيت دبي"، الغابة الاستوائية المطيرة الداخلية الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط، بضيوفها من جميع الأعمار خلال فترة عيد الفطر المبارك، لاستكشاف أسرار القبة البيولوجية البديعة التي تحتضن أكثر من 3000 من الحيوانات والنباتات المختلفة من جميع أنحاء العالم، فيما سيحظى الصغار بتشكيلة من الأنشطة المجانية التي تشمل الرسم على الوجوه وتجديل الشعر وفنون الكاريكاتير ولقاء شخصيات ذا جرين بلانيت البرية طوال اليوم، فضلاً عن حضور "حكايات الطبيعة" والتي تقدم معلومات تعريفية عن الطبيعة للضيوف في متنزه الطبيعة إضافة إلى مشاهدة عرض العاصفة الرعدية داخل القبة البيولوجية. كما سيتمكن ضيوف الغابة الاستوائية المطيرة مقابل رسوم إضافية، من استكشاف الحيوانات التي تنتمي لفصيلة القنفذيات المتفرعة عن رتبة وحيدات المسلك من خلال لقاء حصري، وهي الحيوانات النادرة التي تشبه إلى حدٍ كبير حيوانات الكوالا وخلد الماء. وفي حين أن هذه الفصائل تميل إلى التواري عن الأنظار، فإن ضيوف ذا جرين بلانيت دبي سيحظون بفرصة نادرة للقاء هذه الحيوانات النادرة والتعرف إليها عن قرب، لتتيح الوجهة لضيوفها تجارب استثنائية خلال عيد الفطر.



روكسي سينما

ستوفر روكسي سينما لضيوفها خلال عيد الفطر المبارك تجارب سينمائية مميزة، حيث ستعرض خلال هذه الفترة 10 أفلام جديدة، من بينها الأفلام النطقة باللغة الإنجليزية "ذا فيرست أومن The First Omen" و"جودزيلا ضد كونغ Godzilla vs Kong" وفيلم "ذا بريكلاير The Bricklayer" و"سكويلار Squealer" و"كونغ فو باندا Kong Fu Panda"، فضلاً عن الأفلام الناطقة بالعربية، مثل فيلم "عالماشي" و"لحظات لذيذة"، والفيلم الهندية التي تشمل"بيد ميان تشوت ميان Bade Miyan Chote Miyan" والفيلم الناطق بالمالايالامية "أفيشام Aavesham". وسيكون على الضيوف الراغبين في حضور فيلم "كونغ فو باندا Kong Fu Panda"حجز تذاكرهم لدى روكسي سينما لفرصة الفوز بتذاكر سنوية إلى موشنجيت™ دبي.

وسيكون رواد السينما خلال عطلة نهاية الأسبوع على موعد مع وجبة برنش السبت والتجارب السينمائية الخاصة في روكسي سينما، حيث سيحظون في صالة الفئة البلاتينية، بوجبة من 3 أطباق تشمل الموكتيلات المنعشة والفشار في صالات عرض روكسي سينما في كل من دبي هيلز مول وسيتي ووك وذا بيتش جيه بي آر وبوكس بارك في أيام السبت من كل أسبوع. كما ستتاح للضيوف فرصة تناول الطعام في الصالة أو طلب إحضارها إلى مقاعدهم الوثيرة داخل صالة العرض، لتتيح روكسي سينما لضيوفها مزيجاً فريداً بين التجارب الفاخرة في السينما وتناول الطعام.

ستتوفر للضيوف خلال عيد الفطر المبارك خيارات متنوعة للوجهات الترفيهية التي يفضلونها للاستمتاع بتجارب استثنائية، بدايةً من ألعاب الركوب الحماسية وعروض الإقامة والأفلام السينمائية الفريدة والمغامرات المائية والعديد من الأنشطة الأخرى في كل من دبي باركس™ آند ريزورتس أو روكسي سينما أو حديقة وايلد وادي المائية أو القرية العالمية، والتي تعد جميعها جزءاً من وجهات دبي القابضة للترفيه.

