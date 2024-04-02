رمضان يزيد زخم قطاع التجزئة في دبي

المصدر: (دبي - وام)

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شهدت قطاعات تجارية مختلفة، لاسيما التجزئة، انتعاشاً ملحوظاً خلال شهر رمضان المبارك في دبي، حيث زادت حركة التسوق، وارتفعت مبيعات مختلف السلع والمنتجات، على رأسها زيادة الطلب على المواد الغذائية، وتغير أنماط ومعدلات الاستهلاك خلال شهر رمضان، وذلك لارتباط الشهر الكريم بالعديد من العادات والتقاليد.

وترتفع قبل العيد، مبيعات الملابس، إذ يحرص الكثير من الناس على شراء ملابس جديدة، احتفالاً بقدوم شهر رمضان وعيد الفطر المبارك إضافة إلى ذلك، ينتعش سوق الهدايا على اختلافها، ويكتسب هذا الجانب زخماً إضافياً، كون كثير من الوافدين يفضلون قضاء العيد في بلدانهم، ما يجعل الطلب على الهدايا كبيراً.

وخلال رمضان، تقدم أغلب المتاجر والمحال التجارية في دبي، والإمارات بشكل عام، تخفيضات وعروضاً ترويجية على مختلف السلع والمنتجات. وتشهد دبي مجموعة واسعة من العروض والفعاليات، بما في ذلك عروض الإضاءة والألعاب النارية والعروض الموسيقية، وذلك في إطار حملة «رمضان في دبي».

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