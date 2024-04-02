مليار دولار سوق الألعاب الإلكترونية القائمة على «ويب 3» بالإمارات 2025

المصدر: دبي - البيان

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توقعت دراسة لـ «جالاكتيك إنترتينمنت» نمو سوق الألعاب الإلكترونية القائمة على الويب 3 في دولة الإمارات بنسبة 5.4 % بحلول عام 2027. كما توقعت بناء سوق تصل قيمتها إلى مليار دولار بحلول 2025.

وسلطت الدراسة الضوء على نجاح الإمارات بدخول قائمة أفضل 15 دولة في مجال تقنية الويب 3، إلى جانب الصين وفيتنام، مما يرسخ مكانتها كواحدة من الأسواق الرئيسية في هذا المجال.

وتبرز ريادة الإمارات في مجال الألعاب الإلكترونية القائمة على تقنية الويب 3 عالمياً، نظراً لدورها الملحوظ على مستوى منطقة الشرق الأوسط في إعادة رسم ملامح هذا القطاع، إلى جانب السعودية ومصر.

وذكرت الدراسة أن تطور عالم الألعاب القائم حول تقنية الويب 3 يسهم في تحقيق تعزيز الاقتصاد الإماراتي بصورة كبيرة، حيث تشير التوقعات إلى أنه قد يتجاوز حاجز المليار دولار في الدولة وحدها.

وأضافت أن الإمارات رسخت ريادتها للحوارات الإقليمية المتعلقة بالألعاب من خلال مبادرات مثل برنامج دبي للألعاب الإلكترونية 2033، وذلك بالتوازي مع تنامي دورها في الحوار العالمي. ويوفر التزام دولة الإمارات بهذه المنهجية فرصة إرساء أسس نمو اقتصادي هائل، مما يعزز مكانتها في عالم الألعاب الإلكترونية.

وقال لورين روزندال، مؤسس ورئيس مجلس إدارة «جالاكتيك إنترتينمنت»: يسرنا أن نشهد دخول الإمارات إلى عالم الألعاب الإلكترونية القائمة على تقنية الويب 3، والاستثمار في تقنية البلوك تشين، في إطار مساعيها لبناء سوق تصل قيمتها إلى مليار دولار بحلول عام 2025. ويمكن لدبي الاستفادة من إمكاناتها وموقعها الاستراتيجي لتعزيز دور المنطقة حتى تصبح من أفضل وجهات الألعاب على مستوى العالم.

ويجب التعامل مع تلك الألعاب على أنها تطور تكنولوجي حقيقي، وليست مجرد موجة عابرة، نظراً لدورها في توفير أصول آمنة وتجارب معفية من الرقابة وتداول سهل، حيث تتمحور حول بناء مجتمعات تسعى إلى تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الفرص المتاحة.

وتشهد منطقة الشرق الأوسط أيضاً تقدماً ملموساً في مجال الألعاب الإلكترونية، حيث تشير التوقعات إلى وصول عدد اللاعبين نحو 88 مليون لاعب بحلول عام 2026، بالمقارنة مع 67.4 مليون لاعب في عام 2022.

وتتصدر دولة الإمارات عموماً، ودبي على وجه الخصوص، هذا التوجه فأصبحت بسرعة قياسية محركاً لا غنى عنه لنمو قطاع الألعاب في المنطقة. ويُعزى سبب هذا النمو للاستثمارات الاستراتيجية التي تعمل على تعزيز مكانة دبي كمركز عالمي للألعاب والرياضات الإلكترونية، إضافةً إلى استقطاب أبرز الجهات الفاعلة في القطاع ودعم التوسع الاقتصادي. كما يعكس هذا النمو شغف المبدعين من أصحاب الرؤى والمهارة العالية لدى المطورين، إلى جانب الطلب الكبير من جانب هواة الألعاب المهتمين بغنى قطاع الألعاب في المنطقة.

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