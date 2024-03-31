311 ألف زائر خليجي في دبي خلال يناير بنمو 18 %

المصدر: دبي - لؤي عبد الله

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ارتفع عدد الزوار الخليجيين الوافدين إلى دبي خلال يناير الماضي 18%، مسجلاً 311 ألف سائح، وفق ما أظهرت إحصائيات رسمية صادرة عن دائرة الاقتصاد والسياحة.

وتبوأت المملكة العربية السعودية، مرتبة الصدارة على مستوى حركة الزائرين الوافدين إلى دبي من دول مجلس التعاون، واستحوذت على حصة تجاوز 50%، تليها حركة القادمين من السوق العماني.

وتساهم الروابط التاريخية والثقافية وقرب المسافة بين دبي وبقية دول مجلس التعاون في تعزيز الحركة السياحية، فضلاً عن توفر خطوط الطيران، التي تشغل عدداً كبيراً من الرحلات بين دبي ومدن مختلفة في دول المجلس.

وشكل حرص دبي على تقديم تجارب سياحية فريدة، عاملاً أساسياً في جذب السياح من دول المجلس، حيث أدى التزام المدينة بالابتكار والسلامة والضيافة إلى تعزيز مكانتها مركزاً سياحياً عالمياً.

وتكثف دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، جهودها لاستقطاب السائح الخليجي، في إطار رؤية الدائرة، التي تستهدف توسيع حصتها، وتعزيز مكانتها في أسواقها التقليدية، ومواصلة العمل على اختراق أسواق جديدة، من خلال تدشين الحملات الترويجية، وتوقيع اتفاقيات وشراكات أعمال وتجديد الشراكات السابقة مع أبرز المؤسسات الإعلامية الخليجية للتعريف بمقوماتها المتفردة، وتوقيع شراكات استراتيجية مع شركات رائدة في قطاع السفر، وتنظيم جولات تعريفية في دبي، لوفود إعلامية وتجارية.

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