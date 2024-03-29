الفلل الكبيرة تستقطب الباحثين عن العقارات في دبي

المصدر: دبي - البيان

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كشفت أحدث البيانات الصادرة عن بروبرتي فايندر، عن الاتجاهات السائدة في سوق دبي العقاري لعام 2024، حيث إن 40% من الباحثين عن المنازل يتطلعون إلى شراء الفلل.

ومن أصل 40%، يبحث 85% عن الفلل الواسعة التي تضم 3 غرف نوم أو أكثر في دبي، بينما تصدر عدد من المناطق قائمة الأكثر بحثاً في أوائل عام 2024 بما في ذلك دبي هيلز استيت، الفرجان، المرابع العربية، نخلة جميرا، مدينة محمد بن راشد.

ولكن لماذا ارتفع الطلب على الفلل المترامية الأطراف أكثر من شقق الأبراج السكنية ذات الإطلالات الجميلة والمناظر الخلابة؟ سنسلط الضوء فيما يلي حول الأسباب التي أدت إلى هذا التحول:

طموحات كبيرة

يشهد قطاع تملك الفلل إقبالاً واسعاً من جيل الشباب،أصحاب الطوحات الكبيرة حيث وصلت نسبة المشترين الذين تقل أعمارهم عن 40 عاماً في الربع الأول من عام 2024 إلى 39%، بالمقارنة مع 31% فقط خلال الربع الأول من عام 2023. وقد اغتنم جيل الألفية، في ظل الارتفاع المتواصل لأسعار الإيجارات، الفرصة لاستثمارات طويلة الأمد في الفلل الواسعة.

تفضيل التملك

وبسبب تفضيل التملك على الاستئجار فإن الاهتمام الاهتمام بشراء الفلل لايقتصر على الأثرياء فقط، بل إن الباحثين عن عقارات من جميع فئات الدخل يطمحون للاستفادة من خطط دفع مرنة للتحول إلى منازل بمساحات معيشة أكبر، إذ سجل عدد المشترين الذين يقل دخلهم عن 50 ألف درهم شهرياً 47% في الربع الأول من 2024، مقارنة مع 37% في الربع الأول من 2023 في مؤشر واضح على تنوع الطلب على العقارات.

عائد الاستثمار

وعلى الرغم من الارتفاع الذي طرأ على أسعار الفلل، إلا أن العائد على الاستثمار كان ممتازاً، حيث حققت نخلة جميرا في عام 2023 زيادة كبيرة بلغت 41% في عائدات الفلل المكونة من 5 غرف نوم، في حين شهدت دبي هيلز استيت والمرابع العربية ارتفاعات بنسبة 38 29% على التوالي، في مؤشر واضح على أن الفلل ليست مجرد خيار لأسلوب حياة، ولكنها استثمار مالي مجد بالنسبة للكثيرين.

وسائل الراحة

ومع تطور المجموعات السكانية، وزيادة الطلب من قبل الباحثين عن العقارات في دبي، برزت أهمية أنماط معينة من المرافق التي تُعد مصدراً للراحة والرفاهية، وقد أظهرت أبرز ثلاث عمليات بحث على موقع بروبرتي فايندر خلال السنوات الثلاث الماضية اهتماماً متزايداً بالفلل المجهزة بغرفة خادمة ومنطقة للدراسة ومسبحاً خاصاً.

ويبدو أن غرفة الخادمة حظيت بالأولوية للعديد من الباحثين عن فلل مكونة من ثلاث غرف نوم أو أكثر، حيث سجل عام 2024 أكثر من 129.000 عملية بحث! كذلك بدأ الطلب على المنازل ذات المساحات الواسعة والتصاميم التي تسمح بتدفق الطاقة الإيجابية يلوح في الأفق مع تسجيل عدد قليل من عمليات البحث منذ عام 2023، في حين حافظت المنازل ذات الإطلالات الخلابة على الواجهة المائية على اهتمام متزايد بين الباحثين عن العقارات، وأبدى المزيد من الأشخاص اهتمامهم بمجمعات صديقة للحيوانات الأليفة، حيث تم تسجيل أكثر من 52.000 عملية بحث عام 2023 و22.000 عملية 2024.

ويشهد الطلب على العقارات في دبي إقبالاً ملحوظاً على المجتمعات السكنية النابضة بالحياة، والتي تمنح قاطنيها طاقة إيجابية داخل المدينة، تطورٌ يعكس الرغبة المتنامية لدى الباحثين عن منازل لاعتماد أسلوب حياة متكامل.

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