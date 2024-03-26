«المجلس التشاوري للرؤساء التنفيذيين لاتحاد المصارف» يستعرض خطط 2024

المصدر: أبوظبي - البيان

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عقد المجلس التشاوري للرؤساء التنفيذيين لاتحاد مصارف الإمارات مؤخراً، اجتماعه الدوري الأول للعام 2024 برئاسة محمد عمران الشامسي، نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات ورئيس مجلس إدارة بنك رأس الخيمة الوطني، وذلك لبحث التطورات في القطاع المصرفي والمالي والخطط التي يعتزم الاتحاد تنفيذها خلال العام الجاري ضمن جهوده الدؤوبة لترسيخ دور القطاع في التنمية الاقتصادية لدولة الإمارات.

واستعرض الاجتماع، الذي شارك فيه رؤساء تنفيذيون ومديرون عامون من المصارف الأعضاء في الاتحاد، التقدم المحرز في تنفيذ استراتيجية وخطط اتحاد مصارف الإمارات في العام الماضي وأهم الإنجازات التي حققها، كما ناقش المشاركون أهمية تسريع تنفيذ الخطط الاستراتيجية للاتحاد، إضافة إلى مشاريع التطوير والندوات وورش العمل التي يقوم بها الاتحاد من أجل مواكبة التطورات المتسارعة في القطاع المصرفي والمالي، وضمان اعتماد الأعضاء لأفضل الممارسات المصرفية، وأكدوا أهمية التنسيق مع اللجان المختلفة التابعة للاتحاد وتطوير أعمالها بشكل أوسع.

وقال محمد عمران الشامسي: «تميز العام الماضي والفترة الأولى من العام الجاري بتحقيق الاتحاد للعديد من الإنجازات وإطلاقه لمبادرات مبتكرة، في ظل الإشراف المباشر من مصرف الإمارات المركزي، والتي تهدف إلى ترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز مالي ومصرفي عالمي. ونؤكد نحن في اتحاد مصارف الإمارات التزامنا التام بالعمل مع مختلف الشركاء الاستراتيجيين لمواصلة البرامج والمبادرات من أجل التطوير المستمر للقطاع المصرفي».

ونوه المشاركون في الاجتماع بإطلاق مصرف الإمارات المركزي لوحدة «سندك»، والتي تعد أول وحدة مستقلة متخصصة في تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مؤكدين أنها ستعزز ثقة المستهلك في القطاع المالي والمصرفي وتضمن حقوقه بكفاءة وفاعلية. وجدد المجلس التشاوري التزام الاتحاد بتقديم الدعم اللازم لوحدة «سندك» من أجل تعزيز كفاءة وسلامة المنظومة المالية والمصرفية عبر توفير أفضل السبل للعملاء لحل أي شكاوى أو نزاعات تتعلق بالمصارف وشركات التأمين المرخصة من المصرف المركزي في الدولة بنزاهة وعدالة وشفافية، الأمر الذي يعزز من قدرة العملاء على الحصول على خدمات مصرفية سلسة وآمنة تلبي أعلى المعايير الدولية.

وخلال الاجتماع، استعرض جمال صالح، المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات، البرامج والمبادرات والخطط السنوية للعام 2024 التي تستهدف مواصلة التطوير من أجل دعم ريادة القطاع المصرفي والمالي في دولة الإمارات وتطوير وتبني والالتزام بأحدث النظم والسياسات، خصوصاً فيما يتعلق بالامتثال والحوكمة والشفافية.

وقال المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات: «تعكس النجاحات والإنجازات التي حققها الاتحاد في العام الماضي التعاون الكبير بين مختلف مكوناته، حيث يسهم المجلسان التشاوري والاستشاري للرؤساء التنفيذيين للمصارف الأعضاء في الاتحاد في توفير منصة ملائمة لتعميق قاعدة المشاركة في صُنع القرار والاستفادة من خبرات ومعارف أعضاء المجلسين وكافة اللجان الفنية المنبثقة عن الاتحاد من أجل تطوير العمل المصرفي والمالي وإطلاق مبادرات مبتكرة تسهم في تلبية متطلبات العملاء وإعلاء مكانة الإمارات الرائدة كمركز مالي ومصرفي عالمي، وذلك في ظل توجيهات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي».

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