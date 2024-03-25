داهوا تكنولوجي الشرق الأوسط تتوسع في المنطقة انطلاقا من الإمارات

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة «داهوا» للتقنية الشرق الأوسط، الشركة الرائدة في مجال توفير حلول الذكاء الاصطناعي للأشياء التي تركز على الفيديو، عن خطة للتوسع في أسواق المنطقة انطلاقا من دولة الإمارات، مشيرة إلى أنها لديها نشاط كبير في السوق الإماراتية منذ سنوات وقامت خلال يناير الماضي بافتتاح مكتبها في دبي.

وكشفت الشركة عن تعاونها الاستراتيجي، في مشروع مشترك جديد، مع شركة التكنولوجيا السعودية «آلات - ALAT»، مما يعزز التزامها بالتنمية والنمو في المنطقة، في الفضاء التكنولوجي. وتأتي هذه الشراكة في أعقاب توسع «داهوا» الأخير في المنطقة.

ويمثل هذا التعاون علامة فارقة مهمة لشركة «داهوا» للتكنولوجيا حيث إنها تشرع في تصنيع منتجات الذكاء الاصطناعي للأشياء المصممة خصيصا للمدن والمؤسسات الذكية في المملكة العربية السعودية بعد توسعها الأخير في المنطقة، وذلك وفقا لغاري لي، نائب رئيس «داهوا» الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمدير العام لشركة «داهوا» المملكة العربية السعودية.

وستستثمر «داهوا تكنولوجي» و «آلات» مبلغ 200 مليون دولار (734 مليون درهم) لتحقيق أهدافهما، ومن توقع طرح المنتج الأول بحلول نهاية عام 2024.

وقال غاري لي، مسلطا الضوء على سبب كون المملكة واحدة من «أهم الأسواق» في «داهوا» الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «نتخذ القرارات بناءً على الأهداف التي تمتلكها أسواقنا الرئيسية. إن هذا التعاون الأخير لنا مدفوع تمامًا بالخطط الكبرى للمملكة العربية السعودية لجعل اقتصادها متنوعًا، وتشجيع الأفكار الجديدة، وخلق مستقبل أكثر إشراقًا. إن تركيز الحكومة على المدن الذكية والمشاريع الكبيرة يتناسب تمامًا مع ما نؤمن به، وفي (داهوا)، نرى أنها فرصة عظيمة لنا لعرض خبرتنا في حلول الفيديو الذكية بينما نعمل معًا لتحقيق نتائج إيجابية وذات معنى كجزء من سعي السعودية نحو مستقبل أكثر أمانًا وذكاءً، وتشكل كل هذه الأهداف ركائز أساسية لرؤية المملكة العربية السعودية 2030».

وستواصل شركة «داهوا» التابعة في المملكة العربية السعودية، العمل بشكل مستقل، مما يضمن تقديم خدمات سلسة للعملاء. ومن شأن إنشاء المشروع المشترك أن يعزز قدرات التصنيع في المنطقة دون المساس بالعمليات اليومية أو استراتيجيات العلامات التجارية.

وفي البداية، سيكون التركيز على تصنيع المنتجات القائمة على مشاريع الدوائر التلفزيونية المغلقة، مع خطط للتوسع في منتجات التوزيع والفئات الأخرى في المستقبل. وفي الوقت الذي تستمر فيه المفاوضات بشأن استخدام العلامة التجارية، ستظل «داهوا» ملتزمة بإعطاء الأولوية لوجود علامتها التجارية.

وأضاف لي: «سيبقى نموذج المبيعات دون تغيير، مما يضمن الاستمرارية للموزعين المحليين ومتكاملي الأنظمة والمستخدمين النهائيين، ويمكن للعملاء في جميع أنحاء المنطقة، بما في ذلك عملاؤنا الحاليون هنا في المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن يتوقعوا وصولاً معززًا إلى حلول الذكاء الاصطناعي المتطورة للأشياء المصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتهم الخاصة».

وستعمل منشأة التصنيع التابعة للمشروع المشترك على تبسيط سلاسل التوريد المحلية، وتسريع تسليم المنتجات للمشاريع في المملكة العربية السعودية والدول المجاورة في دول مجلس التعاون الخليجي والمنطقة على نطاق أوسع.

وستدعم كل من «داهوا تكنولوجي» و «آلات» وهي شركة PIF تم تأسيسها مؤخرًا، تمكين التكنولوجيا ومختبرات الاختبار ومراكز العرض وتصنيع منتجات التكنولوجيا في المنطقة كجزء من المشروع المشترك الجديد لإنتاج وتسويق حلول لاستخدامات السلامة والمراقبة القابلة للتطبيق، في المدن الذكية، وكذلك المباني الذكية وتطبيقات المؤسسات.

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