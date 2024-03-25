غرفة الشارقة تبحث تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع تايلاند

المصدر: الشارقة - البيان

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بحثت غرفة تجارة وصناعة الشارقة، مع وفد دبلوماسي من مملكة تايلاند، سُبل تنمية آفاق التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين البلدين، ودراسة تأسيس مجلس أعمال مشترك مع تايلاند، ضمن مظلة غرفة الشارقة لتعزيز المناخ الاستثماري المشترك بين مجتمعي الأعمال والتحفيز على المشاركة في الفعاليات والمعارض لدى كل جانب.

جاء ذلك خلال لقاء عبدالله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، في الغرفة الوفد التايلاندي الذي ترأسه سورايوت شاسومبات، سفير مملكة تايلاند لدى الدولة، وبحضور محمد أحمد أمين العوضي، المدير العام لغرفة الشارقة، وعبدالعزيز الشامسي، مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال في غرفة الشارقة، ومي عبدالله بن هدة السويدي، رئيسة قسم الشراكات والتعاون الدولي في غرفة الشارقة.

وناقش اللقاء السبل الكفيلة بتنمية الشراكة وزيادة حجم التبادل التجاري، وتعزيز مستوى التعاون والتنسيق بين غرفة الشارقة وسفارة تايلاند لدى الدولة، وتنمية آليات التواصل لتنظيم الفعاليات المشتركة والزيارات المتبادلة لأصحاب الأعمال والبعثات والوفود التجارية من الجانبين، بهدف تعريف مجتمعي الأعمال في كل من الشارقة وتايلاند بمزايا الاستثمار في البلدين، وتشجيع رجال الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة على الاستفادة من الفرص المتاحة في مختلف القطاعات وإقامة مشروعات مشتركة فيما بينهم.

كما استعرض الجانبان، آفاق التعاون الممكنة بين البلدين في مجال المعارض والفعاليات المتخصصة، لاسيما معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات الذي ينظمه مركز إكسبو الشارقة ومعرض بانكوك للمجوهرات، إلى جانب إتاحة الفرصة لمصممي المجوهرات الإماراتيين لزيارة معرض بانكوك والمشاركة في فعالياته. وقدم الوفد التايلاندي، دعوة رسمية لغرفة الشارفة لزيارة تايلاند سبتمبر المقبل.

وتعد تايلاند شريكاً تجارياً واستثمارياً متزايد الأهمية لدولة الإمارات، إذ واصلت التجارة البينية غير النفطية مسارها المتنامي في النصف الأول من العام 2023، مسجلة 3.2 مليارات دولار، وبزيادة قدرها 3.7% مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2022، كما تعد تايلاند ثاني أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات في رابطة دول جنوب شرقي آسيا، وبحصة تبلغ 20% من مجمل التجارة الخارجية غير النفطية الإماراتية مع دول الرابطة، في حين تعد الإمارات الشريك التجاري الأول لتايلاند في منطقة الشرق الأوسط.

وفي ختام الزيارة، تجوّل الوفد في أروقة المعرض الدائم للمنتجات الصناعية المحلية الواقع ضمن مقر الغرفة، فاطلعوا على المنتجات التي تعرضها الشركات المحلية في المعرض، معربين عن تقديرهم العميق لغرفة الشارقة لحرصها الدائم على تعزيز العلاقات المتبادلة بين الجانبين، وتشجيع الاستثمار في القطاعات الحيوية، لاسيما أن الشارقة تعد مركزاً اقتصادياً متميزاً على المستوى الإقليمي في ظل حركة النمو الشاملة التي تشهدها في مختلف الصعد الاقتصادية.

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