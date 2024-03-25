«إينوك» تواصل دفع عجلة التنمية المستدامة

المصدر: دبي - البيان

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أكّدت مجموعة إينوك مجدداً، التزامها بالاستدامة وتعزيز كفاءة استهلاك الطاقة، من خلال دعم فعالية «ساعة الأرض 2024: أكبر ساعة لصالح الأرض»، وذلك تماشياً مع خططها وأهدافها في مجال التنمية المستدامة على الصعيدين العالمي والمحلي.

وانضمت «إينوك» إلى ملايين الأفراد في دولة الإمارات ومختلف مناطق العالم، لتشجيع العمل الجماعي من أجل مكافحة ظاهرة التغير المناخي، حيث أطفأت الأنوار غير الأساسية في مبانيها الرئيسة ومنشآتها التشغيلية، السبت الماضي. وشمل ذلك الأنوار في الساحات الأمامية لمحطات التزود بالوقود، ومنافذ التجزئة، ومحطات تبديل الزيوت وغسيل المركبات، وأنوار الإعلانات في جميع محطات الخدمة التابعة للمجموعة.

وقال سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك: «تلتزم مجموعة إينوك بتعزيز مبادرات التنمية المستدامة، لدفع التغيير الإيجابي نحو الحفاظ على بيئتنا وكوكبنا، نحن حريصون على زيادة الوعي بأهمية تعزيز كفاءة استهلاك الطاقة، وسنواصل تشجيع كوادرنا البشرية، وكذلك المجتمع بنطاقه الواسع، على تقليص التأثير البيئي، وممارسة ثقافة الحفاظ على الطاقة».

جهود

وحققت مجموعة إينوك خلال ساعة الأرض 2024، وفورات بلغت 4.8 ميغاواط ساعة من الكهرباء، أي ما يعادل تجنّب إطلاق 1.944 كغ من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وذلك تأكيداً على حرص المجموعة وجهودها المتواصلة تجاه تطبيق أفضل الممارسات البيئية وإدارة الطاقة والموارد.

كما أسهمت مبادرات إدارة الطاقة والموارد التي أطلقتها إينوك منذ العام 2014 وحتى الآن، إلى انخفاض استهلاك الطاقة بنسبة 23% (من 0.67 غيغاجول/طن، إلى 0.516 غيغاجول/طن)، مع زيادة في إعادة تدوير المياه من 2%، إلى 24.86%، وذلك من خلال مبادرات مثل مشاريع استعادة الحرارة المهدرة في المصفاة، ومشاريع البروبان في منشأة MTBE، وتنفيذ الطاقة الشمسية الكهروضوئية في محطات الخدمة، والطاقة الشمسية على الأسطح في المواقع، وغيرها من المشاريع الرامية إلى تعزيز التوفير في استهلاك الطاقة والمياه.

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