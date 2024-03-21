هوبلو تمهّد الطريق لمستقبل صناعة الساعات

ت + ت - الحجم الطبيعي

من خلال إبداعها العاشر ضمن مجموعة Manufacture Pieces، تُعيد العلامة صياغة المبادئ الأساسيّة لصناعة الساعات: ساعة من دون قرص، عقارب أو ثقل متأرجح، تضمّ بدلًا منها أسطوانة لعرض الوقت، احتياطي طاقة دائري وآليّة توربيّون مائلة، مع تعبئة أوتوماتيكية من خلال ثقلَين طوليّين.

يترقّب الجميع في هوبلو الإعلان عن ساعة MP جديدة بفارغ الصبر دومًا، وهذا ينطبق حتمًا على ساعة MP-10 Tourbillon Weight Energy System Titanium. تتميّز هذه القطعة بتأثير لافت فوريّ. بالإضافة إلى زواياها المدوّرة، تصميمها الانسيابي الأنيق، وكريستال الصفير الذي يتّسم بتعقيد غير مسبوق، تتضمّن هذه الساعة آلية حركة لا تقلّ تطوّرًا. وينصهر فيها الشكل والجوهر. القوّة الجماليّة والقدرة الميكانيكية متلازمتان – وهذا أحد المفاهيم الرئيسية التي تقوم عليها ساعات MP.

في هذا الإطار، تقدّم العلامة صياغة جديدة مبتكرة من التعقيدات الكلاسيكية في مجال صناعة الساعات، تجمع بين السمات الجماليّة والإتقان الميكانيكي. إنّها ساعات رياديّة مزوّدة بآليّات حركة، أشكال عرض وتعقيدات ثوريّة. لكنّها ليست مفاهيم مجرّدة أو محاولات للارتقاء بالأسلوب. كغيرها من ساعات MP، MP-10 Tourbillon Weight Energy System Titanium ساعة عمليّة، متكاملة ومتفوّقة، ستزيّن عمّا قريب معاصم مجموعة صغيرة من هواة جمع القطع المميّزة.

إصدار محدود من ٥٠ قطعة

نحن نقوم تلقائيًا بتوصيف الساعة وفقًا للتقاليد الراسخة... بداية، من خلال هذه الأرقام المُبهرة: ٥٩٢ جزءًا، ٥ سنوات من البحث والتطوير، ثقلان طوليّان، آليّة توربيّون مائلة، احتياطيّ طاقة دائريّ، لموديل محدود الإصدار سيتمّ إنتاج ٥٠ قطعة منه فقط.

وتاليًا، من خلال المؤشرات التي تتّسم بتعقيد أكبر: ساعة MP-10 غير مزوّدة بعقارب، بل استُعيض عنها بأربعة مؤشّرات عرض دائمة الدوران: الساعات والدقائق في الثلث العلوي من القرص، مقترنة بعدسة مكبّرة غير مرئية؛

أمّا احتياطي الطاقة الدائري فيحتلّ الثلث الأوسط، وهو يتميّز بنطاق أخضر ونطاق أحمر واضحَين للغاية؛ وتُطلّ الثواني في الثلث السفلي، حيث تظهر على قفص التوربيّون مباشرة. هذا الأخير مصنوع من ألومنيوم أحادي الكتلة، معلّق ومائل، كما جرى تقديم طلب لتسجيله ببراءة اختراع، نظرًا لبنيته الميكانيكية الفريدة.

لا تضمّ هذه الساعة قرصًا، بل إنّ هوبلو جمعت بين المعايرة والقرص في انصهار تام. أي أنّ آليّة الحركة هي قلب الساعة وواجهتها. أول ما يجذب الأنظار في هذه القطعة هو الآليّة، لقراءة الوقت. تتميّز ساعة MP-10 بتصميم هندسيّ للغاية وآليّة حركة واضحة بشكل خاص، تقوم على الحجم والعمق. إلّا أنّ هذا لا يؤثّر بأيّ حال على قراءة الوقت، بل إنّه يسهّلها. يُقرأ الوقت من الأعلى إلى الأسفل، بسلاسة وبشكل طبيعي. أمّا احتياطي الطاقة فواضح جدًا ويتمثّل في قرصٍ بلونَين (أحمر وأخضر)، مثبّت على محور الساعات والدقائق نفسه.

يُلغي هذا التصميم القيود التقليدية المتعلّقة بضيق المساحة، والتي تفرضها عادة مؤشرات العرض المركزيّة على سطح أفقيّ. بالإمكان قراءة ساعة MP-10 عموديًا بكلّ سهولة: الساعات، الدقائق، احتياطي الطاقة ثمّ الثواني. تتحرّك العين بسلاسة وبشكل طبيعي. فالمؤشرات تظهر في صفّ واحد. كما أنّها تشترك في أسلوب الطباعة باللّك الأبيض على أسطوانات من الألمنيوم الأسود. ولكلّ من المؤشرات، تدلّ على الوقت الحالي علامة مثلّثة حمراء اللون.

التعبئة الأوتوماتيكية بطريقة مبتكرة

خضع نظام تعبئة هذه الساعة للتطوير بدوره. تتكوّن آلية الحركة التقليديّة من قرص مسطّح مقترن بثقل متأرجح على الجانب الخلفيّ للعلبة. إلّا أنّ هذه البنية لا تتماشى مع ساعة MP-10، فهي لا تضمّ قرصًا أو عقارب، كما أنّها ليست مسطحة، وتتمّ قراءتها عموديًا. كيف تجري تعبئتها إذًا؟

حافظ المهندسون في هوبلو على مبدأ الثقل، إلّا أنّهم جعلوه عموديًا، تمامًا كما آلية الحركة، ثمّ ضاعفوه. على جانبَي البنية المركزية، نلاحظ كتلتَين من الذهب الأبيض، على محور عمودي تتحرّكان على امتداده بكلّ حريّة.

ولمنع اصطدامهما بالحواف، طوّرت هوبلو نظامًا لامتصاص الصدمات. يُعشِّق هذان الثقلان الطوليّان جريدة مسنّنة وبإمكانهما تعبئة آلية الحركة في الاتجاهين – وهو ابتكار حصريّ قُدّم طلب لتسجيله ببراءة اختراع، ما يمنح ساعة MP-10 احتياطيّ طاقة يزيد عن ٤٨ ساعة. وتتمّ تعبئة الساعة يدويًا من خلال التاج الموجود في أعلاها، في حين يتمّ ضبط الوقت باستخدام تاجٍ ثانٍ مثبّت على الجانب الخلفي من العلبة، حفاظًا على انسيابية التصميم.

تعقيد غير مسبوق

الشكل الخارجي وآلية الحركة أصبحا أخيرًا على مستوى واحد. بنية العلبة بسيطة (قطعتان، وسط وظهر العلبة من التيتانيوم اللامع المسفوع مجهريًا)، إلّا أنّ كريستال الصفير المثبّت عليها هو الأكثر تعقيدًا من هوبلو حتى يومنا هذا، وهو يجمع بين أسطح مائلة على ثلاثة محاور. ينطبق الأمر عينه على الحزام المطّاطي المدمج – الذي يُعدّ بدوره التصميم الأرقى على الإطلاق من هوبلو. إلى اللقاء مع ساعة MP التالية...

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هوبلو

هوبلو شركة سويسريّة لصناعة الساعات، يعود تأسيسها إلى عام ١٩٨٠ ويقع مقرّها في بلدة نيون في سويسرا. عند ابتكار أول ساعة لها على الإطلاق، جمعت هذه الشركة، التي تتّسم جوهريًا بأسلوب ثوري، ما بين الذهب وحزام مطّاطي في ساعة استُلهم تصميم علبتها من كوّة السفينة (وهو ما تعنيه كلمة hublot باللغة الفرنسية). كانت تلك بداية فنّ الانصهار الذي يجمع بين التقاليد، الابتكار، البراعة الحرفيّة، العوالم المختلفة، والمهارات المتنوّعة. وقد أصبح هذا الأخير البصمة الجماليّة والتقنيّة للعلامة.

في عام ٢٠٠٥، ترسّخت هذه الهويّة مع ساعة بيغ بانغ التي عكست تمتّع الدار بدراية فنيّة منقطعة النظير من حيت التعقيدات، آليات الحركة المصنّعة في مشاغلها، واستخدامها لأحدث المواد. فقد جرى تطوير كلّ من الكاربون، التيتانيوم، السيراميك والصفير إلى مستويات قصوى من التقدّم التقني في إطار صناعة هذا الموديل.

يتلخّص هذا النهج المبتكر والعالي الجودة في صناعة الساعات بفلسفة الدار المتمثّلة في شعار "كُن أولًا، فريدًا ومختلفًا". وقد أدى تدريجيًا إلى ظهور مجموعات أخرى ذات تصاميم مبتكرة: كلاسيك فيوجن، Shaped Collection (سبيريت أوف بيغ بانغ، سكوير بانغ) وManufacture Pieces. تستند هذه المجموعات إلى مستويات عالية من البراعة الحرفيّة، من حيث المواد التي توليها هوبلو أهمية كبيرة (كذهب ماجيك غولد، والسيراميك والصفير بالألوان الزاهية) وكذلك من حيث آليّات الحركة التي من صنع الدار (أونيكو كرونوغراف، Meca-10 والتعقيدات الكبيرة كالتوربيون، مكرّر الدقائق كاثيدرال مينوت ريبيتر، وآليّات الحركة الخاصة بساعات Manufacture Pieces).

كما يتّسع عالم هوبلو ليضمّ شراكات قويّة تشمل رياضة كرة القدم. وقد أصبحت عبارة "Hublot Loves Football"، أو "هوبلو تحبّ كرة القدم"، الشعار المعتمد للدار في أهمّ الأحداث الرياضيّة في العالم (ككأس العالم لكرة القدم، الدوري الإنجليزي الممتاز، دوري أبطال أوروبا، كأس الأمم الأوروبيّة) ومن خلال سفرائها. ويمتدّ حبّ الدار من كرة القدم إلى الفنّ، التصميم، الموسيقى، الرياضة، المطاعم الفاخرة، والإبحار. ختامًا، يعكس انخراط هوبلو في مشاريع بيئية مشتركة من خلال مبادرة SORAI وسفينة Polar Pod، قلقها إزاء القضايا الراهنة. جدير بالذكر أيضًا أنّ حوالى ١٣٠ بوتيكًا حول العالم تجسّد حماسة هوبلو وقيمها، بالإضافة إلى موقع التجارة الإلكترونية Hublot.com الخاص بالدار.

ساعة MP-10 TOURBILLON WEIGHT ENERGY SYSTEM TITANIUM

الرقم المرجعي العلبة ظهر العلبة الإطار

MP-10 TOURBILLON WEIGHT ENERGY SYSTEM

TITANIUM

910.NX.0001.RX

إصدار محدود XX/50

علبة لامعة من التيتانيوم مسفوعة مجهريًا

براغٍ من التيتانيوم بشكل "H"

صفير شفّاف مطلي بمادة مضادة للانعكاس

القطر: ٥٤.١ × ٤١.٥ مم

السماكة: ٢٢.٤ مم

مقاومة الماء: ٣ وحدات ضغط جوي / ٣٠ مترًا

تيتانيوم لامع مسفوع مجهريًا

لا ينطبق

القرص آلية الحركة الحزام والقفل السعر

لا ينطبق

آلية HUB9013 الأوتوماتيكية من هوبلو

توربيّون هيكلي مع احتياطي للطاقة

التردّد: ٣ هرتز (٦۰۰'٢١ ذبذبة/الساعة)

احتياطي الطاقة: ٤٨ ساعة (بالحدّ الأدنى)

عدد الأجزاء: ٥٩٢

الجواهر: ٦٦

حزام من المطّاط الأسود بتصميم واضح المعالم

قفل قابل للطيّ من التيتانيوم

250‘000.00 CHF

275‘000.00 EUR

264‘000.00 USD

227‘000.00 GBP

متوفر في محلات هوبلوت

دبي مول

مول الإمارات

جاليريا مول أبوظبي