زيرو جرافيتي: خط الدفاع الأول لأمان الإنترنت هو نشر الوعي

المصدر: البيان

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أكدت شركة زيرو جرافيتي للوسائط المتعددة وحلول تكنولوجيا المعلومات الإماراتية بمناسبة اليوم العالمي للإنترنت الآمن 2024 أهمية نشر الوعي وثقافة الاستخدام الإيجابي للإنترنت، وخصوصاً مع تنامي احتياجات سوق العمل العالمي والحاجة الملحة لتكنولوجيا المستقبل، وتعزيز التوعية بالأمن الرقمي عبر الإنترنت.

وقال طارق الحوسني، الرئيس التنفيذي لمجموعة زيرو جرافيتي العالمية: «إن حرص دولة الإمارات كبير وفعال جداً في توفير البيئة الآمنة لمستخدمي الإنترنت ومع إطلاق حملات التوعية الرقمية في هذه المناسبة، التي تستهدف الشباب والأطفال وأولياء الأمور وكل فئات المجتمع لترسيخ ثقافة الاستخدام الآمن والإيجابي للإنترنت، لأنه أصبح جزءاً أساسياً في حياتنا وبات استخدامه بشكل يومي من الضرورات الملحة، وإن المسؤولية لضمان السلامة الرقمية لأطفالنا ولنا هي مسؤولية الجميع، وخصوصاً القطاع الخاص، ونحن ندرك من خلال تجاربنا كمية المخاطر التي تنضوي في حال الاستخدام غير المسؤول للإنترنت، حيث أصبحت جرائم الإنترنت من الجرائم الأكثر انتشاراً في دول العالم».

وأكد الحوسني أن مهمة نشر الوعي الرقمي ضد أخطار الاستخدام الخاطئ للإنترنت هي من أهم مسؤوليات القطاع التقني الخاص العامل في الدولة لضمان مجتمع رقمي عالمي آمن ومستدام.

وحول أمان الإنترنت قال الحوسني: إن العالم في المشهد الرقمي اليوم يعمل لحظياً على مشاركة ضخمة من البيانات لإنجاز العمليات المهمة بالعمل عبر الإنترنت من الاتصالات والترفيه والمهام المالية في مختلف الأنشطة الاقتصادية والصحية والثقافية والسياحية وغيرها، فالعالم يتصل ببعضه البعض عبر هذه الشبكة، وأصبحت مشاركة البيانات والمعلومات الحساسة شراً لا بد منه لإنجاز الأعمال، لكننا لن ننسى أن الإنترنت على الرغم من أنه خاص وآمن، لكنه قد يكون أيضاً قناة غير آمنة لتبادل المعلومات مع وجود مخاطر عالية للتطفل من قبل المتسللين ومجرمي الإنترنت، فإن أمان الإنترنت يمثل أولوية قصوى للأفراد والشركات على حد سواء، لأن الأمان هو كل ما يمكنك توفيره من أساليب لحمايتك من مخاطر الشبكة ضد التهديدات المحتملة من القرصنة على أنظمة الكمبيوتر أو عناوين البريد الإلكتروني أو مواقع الويب وضد البرمجيات الخبيثة، ونحن في زيرو جرافيتي نعتبر خط الدفاع الأول لأمان الإنترنت هو نشر الوعي بمخاطره واتخاذ الاحتياطات اللازمة بشكل جدي ومسؤول.

ومن جانبه، ينصح ناصر الحمادي، مدير إدارة الابتكار في مجموعة زيرو جرافيتي العالمية، متصفحي شبكة الإنترنت للحفاظ على خصوصيتهم، وتأمين بياناتهم ضد أي اختراق محتمل من القرصنة بتحديث التطبيقات على هواتفهم المحمولة أو أجهزة الكمبيوتر بشكل دوري، لأن التحديث يعالج الثغرات الموجودة فيها ويقلل من احتمال الضرر بشكل كبير، كما ننصح بأن لا يكتفي المستخدم أو المتصفح ببرامج الحماية من الفيروسات، بل إن تحديث البرامج المستمر مطلب رئيسي لتفادي الاختراقات، وعدم التساهل أو التكاسل في اختيار كلمات مرور قوية، ويفضل أن تكون غريبة نوعاً ما وغير متوقعة أبداً، ومن الأهمية أيضاً استخدام خاصية التحقق الثنائي برقم هاتف أو بخاصية البصمة أو غيرها، والتأكد من الروابط قبل الضغط عليها، وتجاهل الرسائل المثيرة للشك، وخاصة من الغرباء.

وقد احتفل العالم باليوم العالمي للإنترنت الآمن في الثامن من فبراير الجاري، حيث تعدّ هذه المناسبة فرصة لتسليط الضوء على الاستخدامات الإيجابية للتكنولوجيا الرقمية، والتذكير بأهمية الأدوار التي يجب أن يقوم بها الجميع من أجل المساعدة في خلق مجتمع تقني أكثر أماناً، ونحن نعيش ثورة في مجال الاتصالات ونقل المعلومات.

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