7.9 مليارات درهم أرباح « كهرباء دبي» في 2023

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي نتائجها المالية الأولية وغير المدققة لعام 2023، حيث سجلت إيرادات ربع سنوية بلغت 7.1 مليارات درهم وصافي أرباح بقيمة 1.8 مليار درهم، أما بالنسبة لعام 2023 بأكمله، فقد بلغت إيرادات الهيئة المجمعة 29.2 مليار درهم وصافي الأرباح 7.9 مليارات درهم. ومن المتوقع إصدار النتائج المدققة للعام بأكمله في الأسبوع الأول من شهر مارس 2024.

ارتفعت الإيرادات السنوية المجمعة لهيئة كهرباء ومياه دبي لعام 2023 بنسبة 7% لتصل إلى 29.2 مليار درهم، مدفوعة بشكل أساسي بزيادة الطلب على خدمات الكهرباء والمياه والتبريد. وتركز هيئة كهرباء ومياه دبي على هدفها الاستراتيجي الأساسي والذي يتمحور حول تحقيق نمو مستدام، والبقاء في طليعة التميز التشغيلي الذكي والمبتكر، وتعظيم العوائد لجميع المعنيين، إضافة إلى تقليل البصمة البيئية للهيئة.

ملخص سنوي

في عام 2023، ارتفع الطلب على الطاقة إلى 56.5 تيراوات ساعة مقارنة بـ 53.2 تيراوات ساعة في عام 2022، بزيادة قدرها 6.3%. وقد انتجت الهيئة 6.2 تيراوات ساعة من الطاقة النظيفة خلال العام الماضي بزيادة بلغت 32.7% مقارنة بعام 2022. وشكلت الطاقة النظيفة نسبة 11% من إجمالي الطاقة التي انتجتها الهيئة خلال عام 2023. وتلتزم هيئة كهرباء ومياه دبي بالاستدامة في مزيج الطاقة واعتماد الطاقة النظيفة لتلبية الزيادة في الطلب.

وخلال عام 2023، بلغ الطلب الذروي على الطاقة 10.4 جيجاوات بزيادة قدرها 9% مقارنة بعام 2022. وانخفض المعدل الحراري الإجمالي (Gross Heat Rate) للكهرباء والمياه (كمية الحرارة اللازمة لإنتاج كيلووات ساعة) خلال عام 2023 إلى 8.365 وحدة حرارية بريطانية / كيلووات ساعة، ما يمثل تحسناً بنسبة 2.79% مقارنة بالعام السابق، ويعد أفضل معدل تحققه الهيئة في تاريخها التشغيلي، كما حافظت الهيئة على المعدل الإجمالي السنوي لاعتمادية محطات إنتاج الكهرباء أعلى من المستهدف 99.70%، وتؤكد هذه النتائج التزام الشركة الراسخ بالتميز التشغيلي.

شهد عام 2023 كذلك زيادة في الطلب على المياه المحلاة إلى 144.1 مليار جالون، بزيادة قدرها 5.2% مقارنة بالعام السابق. ووصل الطلب الذروي اليومي على المياه في عام 2023 إلى 434 مليون جالون، بزيادة قدرها 4.91% مقارنة بعام 2022.

بنهاية عام 2023، قدمت هيئة كهرباء ومياه دبي خدماتها إلى 1.211.475 متعاملاً، حيث ازداد عدد حسابات المتعاملين بـ 53.974 حساباً مقارنة بعام 2022 بزيادة قدرها 4.66%. وفي عام 2023، حققت الهيئة أدنى مدة انقطاع للكهرباء على مستوى العالم بمتوسط 1.06 دقيقة فقط لكل مشترك سنوياً، لتحطم الهيئة بذلك الرقم الذي حققته في عام 2022 والذي بلغ 1.19 دقيقة.

ملخص ربع سنوي

خلال الربع الأخير من عام 2023، واصلت هيئة كهرباء ومياه دبي مسارها التصاعدي من حيث حجم إنتاج الكهرباء والمياه، حيث انتجت 13.4 تيراوات ساعة، بزيادة ملحوظة قدرها 7.66% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022. وحققت الهيئة في الربع الرابع من 2023 زيادة بنسبة 26.79% في إنتاج الطاقة النظيفة التي بلغت 1.4 تيراوات ساعة من إجمالي مزيج الطاقة خلال العام. وبلغ حجم إنتاج المياه المحلاة في الربع الرابع من العام الماضي 36.2 مليار جالون، بزيادة قدرها 5.3% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. ومقارنة بالربع الثالث من 2023، ازداد عدد متعاملي الهيئة 11.163 متعاملاً خلال الربع الرابع من عام 2023، ما يعكس نموها المستدام.

تصريح

قال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «نواصل في هيئة كهرباء ومياه دبي مسيرة التميز والنمو المستدام مسترشدين برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية.

ونحن سعداء بالنتائج الاستثنائية والأرقام القياسية التي حققتها هيئة كهرباء ومياه دبي، حيث حققنا أعلى إيرادات وأرباح تشغيلية سنوية في تاريخ الهيئة، وارتفع إنتاج الكهرباء بنسبة 6.1%، وازدادت القدرة الإنتاجية الإجمالية للهيئة إلى 15.7 جيجاوات تمثل الطاقة المتجددة نحو 17% منها. وقد وصل الطلب الذروي على الطاقة إلى 10.4 جيجاوات، وتجاوز عدد حسابات المتعاملين 1.2 مليون، وتعد هذه الأرقام أعلى أرقام تحققها الهيئة في تاريخها».

وأضاف الطاير: «إنني متفائل بشأن التوقعات التشغيلية والمالية لهيئة كهرباء ومياه دبي لعام 2024 والأعوام المقبلة، فالهيئة على أتم الاستعداد لدعم أجندة دبي الاقتصادية (D33)، والتي تهدف إلى مضاعفة حجم اقتصاد دبي على مدى العقد المقبل، فاستراتيجيتنا، وركائز النمو، والتزاماتنا الرأسمالية في وضع جيد لتحقيق طموحاتنا في مجال تحول الطاقة في إطار استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحیاد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول 2050، مع تلبية الطلب القوي على محفظة الهيئة من الخدمات والمنتجات الحصرية في دبي».

قدرة إنتاجية

بنهاية عام 2023، بلغت القدرة الإنتاجية المركبة للشركة 15.7 جيجاوات، منها 2.6 جيجاوات من مصادر الطاقة النظيفة. وبلغ إنفاق الهيئة على المشاريع الرأسمالية أكثر من 8 مليارات درهم.

في عام 2023، نجحت هيئة كهرباء ومياه دبي في خفض 9.1 ملايين طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، منها 6.6 ملايين طن من خلال مبادرات تحسين الكفاءة وخفض الانبعاثات، و2.5 مليون طن من مراحل مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية قيد التشغيل حالياً.

توزيع الأرباح

وفقاً لسياسة توزيع الأرباح الخاصة بهيئة كهرباء ومياه دبي، تتوقع الشركة دفع أرباح سنوية بحد أدنى 6.2 مليارات درهم خلال السنوات الخمس الأولى ابتداءً من أكتوبر 2022، ويتم توزيع الأرباح بشكل نصف سنوي في شهري أبريل وأكتوبر.

وبتاريخ 26 أكتوبر 2023، وزعت هيئة كهرباء ومياه دبي أرباحاً بقيمة 3.1 مليارات درهم على مساهميها عن النصف الأول من عام 2023، وذلك للمساهمين المقيدين في سجل المساهمين في تاريخ 18 أكتوبر 2023.

ومن المتوقع توزيع الدفعة المقبلة من الأرباح بقيمة 3.1 مليارات درهم عن النصف الثاني من عام 2023 في شهر أبريل 2024 بعد الحصول على موافقة مساهمي هيئة كهرباء ومياه دبي في الجمعية العمومية المقبلة والمخطط عقدها بتاريخ 28 مارس 2024. ويخضع إرسال الدعوة لعقد الجمعية العمومية المقبلة للهيئة لموافقة هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات.

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