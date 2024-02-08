500 مشارك في الملتقى الهندسي الخليجي يبحثون الاتجاهات المستقبلية للقطاع

المصدر: دبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

انطلقت، أمس، برعاية وحضور الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، الرئيس الأعلى لمؤسسة حمدان بن راشد للعلوم الطبية والتربوية، فعاليات الدورة الخامسة والعشرين من الملتقى الهندسي الخليجي والمعرض المصاحب له تحت شعار «هندسة ذكية لغد مستدام»، وبمشاركة ما يزيد على 500 مشارك لمناقشة العديد من المحاور المتعلقة بالاتجاهات المستقبلية في القطاع الهندسي ودورها في تعزيز منظومة الاستدامة العالمية.

وتوجه المهندس عبد الله يوسف آل علي، رئيس جمعية المهندسين، في كلمته الافتتاحية، بجزيل الشكر والعرفان للشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، على رعايته الكريمة ودعمه لتنظيم فعاليات الدورة الخامسة والعشرين من الملتقى الهندسي الخليجي.

وأكد أهمية القطاع الهندسي ومساهمته في تحسين جودة الحياة وحل المشكلات وتحويل التحديات إلى فرص، مشيراً إلى دور المهندسين وضرورة تطوير مهاراتهم ومعارفهم وقدراتهم الإبداعية لمواكبة التغيرات والتطورات في العالم الهندسي والاستفادة منها لخدمة مجتمعاتهم وبلادهم والعالم.

من جانبه، قال المهندس محمد بن علي الخزاعي، الأمين العام للاتحاد الهندسي الخليجي: نحرص على حفظ المكانة المتميزة التي استطاع الملتقى الهندسي الخليجي ترسيخها على مدى الأعوام السابقة انطلاقاً من التخطيط وإدارة الكوارث إلى هندسة البيئة والاستدامة، وصولاً إلى ملتقانا الحالي، والذي يحمل شعار «هندسة ذكية لغد مستدام».

وتجول الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، يرافقه عدد من الحضور، في أرجاء المعرض، واطلعوا على أجنحة عدد من الجهات العارضة، كما استمع إلى شرح من ممثليهم حول آخر التطورات والممارسات المستدامة في القطاع الهندسي.

تكريم

كما تم على هامش اليوم الأول تكريم رواد العمل الهندسي الخليجي ورؤساء الهيئات الهندسـية والفائزين بجوائز الملتقى الهندسي الخليجي الخامس والعشرين للمشاريع، إلى جانب الرعاة وأعضاء اللجنة العليا المنظمة واللجنة العلمية.

وضمت قائمة المكرمين معالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي من الإمارات، وتسلم الجائزة بالنيابة عنه المهندس طارق ديماس السويدي، كما تم تكريم الدكتور أسامة تقي محمد البحارنة من البحرين، والمهندس حمد راشد المنصور، والمهندس راشد عبدالله العتل من الكويت، والدكتور المهندس طارق بن محمد الشواف من السعودية، والمهندس على بن محمد الخاطر، وتسلم الجائزة بالنيابة عنه إبراهيم بن عبدالله المالكي، والمهندس عيسى بن عبدالله الكبيسي من قطر، والدكتور عبد الله إسماعيل الزرعوني من الإمارات، والمهندسة مريم جمعان من البحرين.

وفاز بالمركز الأول بجوائز الملتقى للمشاريع المدينة المستدامة في دبي، والتي تتبنى مخططات هندسية صديقة للبيئة وتعتمد على إنتاج الطاقة النظيفة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز