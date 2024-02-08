«سيسكو» تعتزم تأسيس مركز بيانات سحابي محلي للأمن الالكتروني في الإمارات

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت شركة سيسكو، أمس، عن عزمها تأسيس مركز بيانات سحابي محلي جديد في دولة الإمارات بحلول منتصف عام 2024، وذلك لخدمة عمليات المصادقة متعددة العوامل الخاصة بنظام Duo، وتوفير حل وصول آمن. وسيساعد مركز البيانات الجديد الشركات من جميع الأحجام في تعزيز الأمن السيبراني لديها وتحسين أداء الاتصال فيها.

وقال الدكتور محمد الكويتي، رئيس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات: «تمتلك دولة الإمارات مكانة رائدة في تبني التقنيات الحديثة التي تشكل مستقبل البلاد. ويُعدّ الأمن السيبراني عنصراً حاسماً في رحلة التحول الرقمي الناجحة، ولا بدّ من دمجه في مختلف القطاعات لتمكين إنشاء بنية تحتية سيبرانية آمنة ومرنة في الدولة تُمكّن المواطنين من تحقيق تطلعاتهم وتُمكّن الشركات من الازدهار. ويُعتبر الإعلان عن مركز الأمن السحابي من سيسكو في الإمارات خطوة مهمة لدعم الشركات في الاستجابة للمخاطر الالكترونية المتغيرة باستمرار في عصرنا الرقمي اليوم والمساهمة في تطوير منظومة شاملة وقوية تُعزز الأمن الالكتروني وتحمي البنية التحتية الحيوية وتمنع التهديدات الأمنية».

وقال المشاركون في استطلاع رأي مؤشر سيسكو لجاهزية الأمن السيبراني 2023، إن الهوية تمثل اليوم عالميا، ليس فقط الحدود الخارجية الجديدة للأمن السيبراني، بل أيضاً مصدر الخطر الأول على الأمن السيبراني. وقالت ريم أسعد، نائب الرئيس لشركة سيسكو بالشرق الأوسط وأفريقيا: نحرص على دعم عملائنا في الإمارات لمواجهة هذه التحديات. ويمثل إطلاق مركز البيانات السحابية بالإمارات استثماراً بالغ الأهمية نهدف من خلاله إلى دعم عملائنا لبناء بنية تحتية قائمة على السحابة وآمنة ومرنة لتكنولوجيا المعلومات تتمحور حول الاستجابة للمخاطر السيبرانية دائمة التغير في العصر الرقمي الذي نعيشه.

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