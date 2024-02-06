«آشيان إنفيستور»: دبي تجتذب الشركات العائلية الآسيوية

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد موقع «آشيان إنفيستور» أن إمارة دبي تجتذب الشركات العائلية الآسيوية التي تتطلع لتوسيع وتنويع استثماراتها، حتى في الوقت الذي تتنافس فيه هونغ كونغ وسنغافورة، كي تصبح إحداهما الوجهة الأولى للشركات العائلية في آسيا.

وأشار الموقع في تقرير حديث إلى أنّه رغم ريادة سنغافورة في المنطقة خلال السنوات الماضية؛ غير أنّ الطلب يتباطأ، في ظلّ صعود إمارة دبي كوجهة أكثر جذبا للشركات العائلية.

وأكَّد الموقع أنَّ دبي تواصل استقطاب شركات العائلات الآسيوية، وهو الأمر الذي تسارع خلال فترة جائحة كورونا، عبر سياسة الباب المفتوح التي تتبعها دبي، وبرنامج التأشيرة الذهبية.

وتستمر دبي، بحسب الموقع، في جذب الشركات العائلية الآسيوية، بسبب عدم فرض قيود شائكة كالتي تواجه الشركات في سنغافورة، بالإضافة إلى انخفاض تكاليف إنشاء الشركات العائلية في دبي، وما تتمتع به دبي من نمط حياة رائع.

وأصدر مركز دبي المالي العالمي، في فبراير 2023، لائحة القواعد والإجراءات الجديدة المنظمة لعمل الشركات العائلية في مركز دبي المالي العالمي، والتي تعزز جاذبية دبي للشركات العائلية.

وقال ديريك تان رئيس مجلس إدارة مجموعة WRISE Group لاستشارات الثروات، والتي افتتحت مؤخراً مكتبها في دبي: بغض النظر عن اللوائح التنظيمية التي اعتمدها مركز دبي المالي العالمي؛ فإن اللوائح الجديدة تضمن أيضاً مساعدة الشركات العائلية في تحديد الترتيبات التي يمكن للعائلات اتخاذها بوضوح مثل الحفاظ على ثرواتهم، فضلاً عن تخطيط الخلافة والإرث».

وقال مانيش تيبروال، المؤسس المشارك لمكتب فارو كابيتال، مكتب العوائل المتعددة الذي يتخذ من سنغافورة مقرًا له، إلى أنَّ مركز الثروة العائلية الذي تم إنشاؤه كجزء من مركز دبي المالي العالمي يقوم أيضاً بتيسير وتعليم والتواصل مع العائلات ذات التفكير المماثل؛ بالإضافة إلى مراقبة السياسات الضريبية بعناية من قبل الشركات العائلية التي تقوم بإنشاء مراكزها.

ويؤكّد محامي عمليات الاندماج والاستحواذ في الشرق الأوسط لدى شركة المحاماة الأمريكية سيدلي أوستنس، علي شيكلي، أنَّ سياسات دبي الضريبية المنخفضة، بما في ذلك عدم وجود ضرائب شخصية على الدخل، إلى جانب شبكتها الواسعة من المعاهدات الضريبية التي توفر الوصول إلى ضرائب مقتطعة، جذبت العديد من المكاتب العائلية لإنشاء أفرعها في دبي؛ جنباً إلى جنب الأسعار المنخفضة التي كانت أيضاً سبباً ثابتاً وراء انتقال المكاتب العائلية إلى دبي.

وذكر «آشيان إنفستور» أنَّ شكل الشركات العائلية التي تتوسع في دبي يتغير، فتقليدياً، قامت هذه العائلات ببناء ثرواتها داخل المنطقة، عبر الاستثمار في قطاعي النفط والعقارات؛ لكن مؤخراً نوّعت هذه المكاتب من ملفاتها الاستثمارية.

ويستشهد الموقع بتنوّع الاستثمارات التابعة لهذه الشركات العائلية متعددة الأجيال، والتي تحوّلت إلى الاستثمار في التكنولوجيا الحديثة، إذ لاحظ ديريك تان، أنَّ الشركات العائلية التي تنتقل إلى دبي هي أكثر تنوعاً في استثماراتها؛ إذ تستثمر في الأسواق العامة والخاصة، والأسهم، والديون في جميع أنحاء العالم.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز