«المركزي» التركي يعتزم تشديد السياسة النقدية لحين انخفاض التضخم

المصدر: أنقرة - رويترز

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قال فاتح كاراهان المحافظ الجديد للبنك المركزي التركي، أمس، إن فريقه عازم على أن يتبنّى نهجاً صارماً للسياسة النقدية حتى انخفاض التضخم إلى مستويات تتوافق مع أهدافه.

وحل كاراهان محل حفيظة جاية إركان بعد ساعات من استقالتها لأسباب، منها الحاجة لحماية أسرتها.

وقال كاراهان في أول تصريحات له منذ توليه المنصب، إن الأولوية الأساسية هي استقرار الأسعار وإنهم سيواصلون الجهود لضمان انخفاض معدل التضخم، وذلك من خلال الاعتماد على فريق البنك القوي. وقال في بيان مكتوب «سنراقب توقعات التضخم وسلوكيات التسعير. ونحن مستعدون لاتخاذ إجراءات في حال حدوث أي تدهور في توقعات التضخم».

ووفقاً لسيرته الذاتية، حصل كاراهان (42 عاماً) على درجة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة بنسلفانيا وعمل خبيراً اقتصادياً في مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في نيويورك لمدة 10 سنوات تقريباً.

وقام أيضاً بالتدريس كأستاذ مساعد في جامعة كولومبيا وجامعة نيويورك وعمل في أمازون كخبير اقتصادي رئيس في عام 2022.

وذكر وزير المالية محمد شيمشك أنه يتطلع إلى العمل مع المحافظ الجديد وفريقه في تنفيذ برنامج الحكومة الاقتصادي.

وقال البنك المركزي في بيان إن أول ظهور علني للمحافظ الجديد سيكون في أنقرة يوم الخميس حيث سيعقد مؤتمراً صحفياً حول تقرير التضخم الأول لهذا العام.

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