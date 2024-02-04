نسخة من برج خليفة ومركز دبي المالي العالمي في عالم الميتافيرس

المصدر: دبي - مصطفى درويش

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حققت شركة «آيسبيرج فاينانشيال» إنجازاً رقمياً بإنشاء نسخة رقمية من برج خليفة مركز دبي المالي العالمي في عالم الميتافيرس، حسبما أعلن موقع «ياهو فاينانس».

وقام مختبر «آيسبرج سايبر لاب» في شركة «آيسبرج فاينانشيال» بإنشاء هذه النسخة الرقمية الدقيقة. وقال «ياهو فاينانس» إن هذا العرض الرقمي لأطول مبنى في العالم ليس مجرد نسخة هيكلية؛ إنه رمز للابتكار والعظمة، ويعكس روح دبي، ليقف برج خليفة الافتراضي كمنارة للتقدم في العالم الرقمي، حيث يجذب الاهتمام العالمي ويضع معياراً جديداً للهندسة المعمارية الافتراضية.

وأضاف الموقع إن دبي تواصل ريادة الاقتصاد الرقمي وفق رؤية محورية وطنية كبرى، ومع تطور دبي في الميتافيرس ستكون نموذجاً يقود التقدم والازدهار في دولة الإمارات وخارجها، بينما تقود بجرأة هذه المهمة إلى العصر الجديد لتمويل الـ «ويب3».

وكان مركز دبي المالي العالمي أطلق «منصة الميتافيرس» تماشياً مع أهداف اللجنة العليا لتكنولوجيا المستقبل والاقتصاد الرقمي و«استراتيجية دبي للميتافيرس» التي أُطلقت بهدف تسريع وتيرة الجهود والمساعي لتعزيز مكانة دبي وجهة عالمية رائدةً في مجال الميتافيرس.

وتواكب منصة الميتافيرس المحاور الرئيسية لاستراتيجية دبي للميتافيرس الرامية إلى رفع المساهمة الإجمالية لقطاعات الميتافيرس إلى 4 مليارات دولار في اقتصاد الإمارة بحلول عام 2030.

إضافة إلى استقطاب 1000 شركة متخصصة في مجال البلوك تشين والميتافيرس، بما يدعم 40 ألف وظيفة افتراضية من شأنها أن تُتيح تحقيق المزيد من النمو في مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية، وتعزيز مكانة الإمارة وجهة جاذبة للمبتكرين حول العالم.

يأتي هذا في الوقت الذي تهدف فيه أجندة دبي الاقتصادية إلى توليد قيمة اقتصادية جديدة من التحول الرقمي نحو الاقتصاد الجديد بمتوسط 100 مليار درهم سنوياً، لترسيخ مكانة دبي عاصمةً عالميةً للاقتصاد الرقمي، ولاعباً محورياً في المنظومة الرقمية العالمية.

وستركز منصة الميتافيرس التابعة لمركز دبي المالي العالمي على ثلاثة مجالات رئيسية؛ أولها إطلاق برنامج «مُسّرع أعمال الميتافيرس» ويضم استوديو مُخصصاً لتقنية الميتافيرس يوفر بيئة مواتية لمجتمع المبدعين، إضافة إلى تطوير وإنشاء المشاريع، ويركز المجال الثاني على معالجة وتطوير سياسات وتشريعات عالم الميتافيرس، بما في ذلك معالجة البيانات المفتوحة والهوية الرقمية والأطر القانونية للشركات التي ستعمل في مجال الميتافيرس، فيما يشمل المجال الثالث إنشاء مجتمع للميتافيرس يركّز على تطوير طرق وآليات ترتقي بتجارب المتعاملين.

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