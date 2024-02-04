«جميرا كريك سايد» يحصل على شهادة «مركز معتمد للتوحد»

المصدر: دبي - البيان

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حصل فندق «جميرا كريك سايد» في دبي على شهادة «مركز معتمد للتوحد» من المجلس الدولي لمعايير الاعتماد والتعليم المستمر، ليصبح الفندق الأول في جميرا الذي يحصل على هذه الشهادة، بحسب موقع «هوتليير ميدل إيست» للضيافة.

وتحصل المؤسسات على هذا التصنيف التي تلتزم بتقديم تجربة محسنة وترحيبية للضيوف المصابين بالتوحد والحساسية الحسية وعائلاتهم.

وقال آندي كوثبرت، مدير عام فندق «جميرا كريك سايد» إن هذه الشهادة تمثل أهمية كبيرة بالنسبة لفندق «جميرا كريك سايد». إنه يدل على جهودنا المستمرة لخلق بيئة يكون فيها التعاطف والتفاهم والشمول أمراً بالغ الأهمية.

وحصل موظفو الفندق على تدريب للتعامل مع مرضى التوحد تضمن تزويدهم بالمعرفة اللازمة للترحيب بالضيوف المصابين بالتوحد في المنشأة. إضافة إلى ذلك، تم تطوير أدلة إرشادية، وتوفير للمعلومات الأساسية حول مرافق ومواقع محددة داخل الفندق. تتضمن هذه الأدلة تفاصيل حول الإضاءة ومستويات الضوضاء والمدخلات الحسية الأخرى، مما يزود الضيوف بالمعلومات التي يحتاجونها قبل الوصول إلى هذه المناطق.

وقال مايرون بينكومب، رئيس مجلس إدارة المجلس الدولي لمعايير الاعتماد والتعليم المستمر: «إن هذا الإنجاز الذي حققه فندق «جميرا كريك سايد» يمثل خطوة مهمة في رحلة دبي نحو أن تصبح وجهة أكثر سهولة وشمولاً.

كريك سايد لا يشكل نموذجاً للآخرين في دبي فحسب، بل يسهم أيضاً في إعادة تعريف معايير الضيافة. ونأمل أن يثير هذا الإنجاز الإلهام بين منشآت جميرا الأخرى، وحثهم على الانضمام إلى هذه الحركة».

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