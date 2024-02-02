«إنفستوبيا لندن» تبحث الاستثمار في التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي والاقتصاد الجديد

المصدر: أبوظبي - البيان

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أطلقت «إنفستوبيا» نسختها الثانية من حواراتها العالمية في أوروبا وهي «إنفستوبيا لندن» تحت عنوان «الخدمات المالية الإماراتية البريطانية: شراكة من أجل المستقبل»، بهدف مناقشة فرص الاستثمار العالمي في قطاعات التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي والاقتصاد الجديد والأسواق المالية والخدمات المصرفية المبتكرة، إضافة إلى الدور الحيوي لأسواق المال العالمية في تحفيز الاستثمار ودفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة.

جاء ذلك خلال فعالية نظمتها «إنفستوبيا» في العاصمة البريطانية لندن، بحضور معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد رئيس إنفستوبيا، وبيم أفولامي، السكرتير الاقتصادي بوزارة الخزانة في المملكة المتحدة، واللورد مايكل ماينيلي، عمدة مدينة لندن، وبمشاركة أكثر من 200 مشارك من القادة ورجال الأعمال والمستثمرين ورواد الأعمال على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي.

وقال معالي عبدالله بن طوق المري، في كلمته خلال الفعالية: إن «إنفستوبيا» انطلقت من دولة الإمارات في عام 2021 لتصبح المنصة العالمية الأبرز للاستثمار وخلق الفرص الواعدة في القطاعات الاقتصادية الجديدة والصناعات الناشئة، لذلك ارتكزت في فعاليتها وحواراتها العالمية التي دُشنت في أكثر من 8 مدن حول العالم خلال السنوات الثلاث الماضية، على تعزيز ربط مجتمع الأعمال الدولي بهذه القطاعات الحيوية باعتبارها قطاعات مستقبلية تدعم النمو المستدام للاقتصاد العالمي.

وأضاف: تُشكل«إنفستوبيا لندن» نقطة انطلاق جديدة لحوارات إنفستوبيا العالمية في أوروبا لاكتشاف الفرص الاستثمارية الواعدة في الأسواق الأوروبية، والتعرف على الاتجاهات الجديدة والناشئة في مشهد الاستثمار العالمي، والتوسع في المجالات والأنشطة الاقتصادية التي تدعم تحقيق الاستدامة ومواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، مع التركيز على الفرص الملموسة لبناء الشراكات الجديدة، وتعزيز استفادة مجتمعي الأعمال الإماراتي والبريطاني والمشاركين في الفعالية من فرص الاستثمار في قطاعات التكنولوجيا المالية والطاقة النظيفة والابتكار، وكذلك الفرص المتاحة بالأسواق المالية العالمية لا سيما سوقي أبوظبي ودبي الماليين.

وتابع:«تعد الإمارات من الأسواق الاستثمارية الواعدة على المستويين الإقليمي والعالمي، حيث شهدت بيئة الأعمال في الدولة تحولاً جذرياً في التشريعات والسياسات الاقتصادية، والتي ساهمت في زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إلى الإمارات». مشيراً إلى أن الدولة حققت في عام 2022 أعلى رقم في تاريخها لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بقيمة 84 مليار درهم (23 مليار دولار)، كما سجلت ثاني أعلى زيادة عالمية في مشاريع الاستثمار الأجنبي الجديدة بنسبة 28 %، بعد الولايات المتحدة في عام 2023.

تطوير قطاع التكنولوجيا المالية

وقال: «يعد قطاع التكنولوجيا المالية محركاً رئيسياً لتعزيز الابتكار والنمو الاقتصادي في الدولة، حيث حرصت الإمارات على تحفيز الاستثمار في هذا القطاع الحيوي وتطويره وفق أفضل المعايير العالمية، كما يُشكل جزءاً مهماً من الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الرقمي، والتي تهدف إلى مضاعفة نسبة إسهام الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي للدولة من 9.7 % في عام 2022 إلى 19.4 % خلال العشر سنوات المقبلة، بما يتماشى مع رؤية (نحن الإمارات 2031) بأن تصبح الإمارات المركز العالمي للاقتصاد الجديد».

ويشهد قطاع التكنولوجيا المالية نمواً متزايداً في جذب الاستثمارات، والتي من المتوقع أن تنمو بمعدل سنوي مركب بنسبة 17.2 % لتصل إلى 949 مليار دولار خلال الفترة من عام 2022 إلى عام 2030، وذلك وفقاً لأحدث التقارير الصادرة عن مركز دبي المالي العالمي بالتعاون مع «ريفينيتيف» إحدى الشركات التابعة لمجموعة بورصة لندن للأوراق المالية». وشهدت «إنفستوبيا لندن» عقد 4 جلسات نقاشية، حيث جاءت الجلسة الأولى الرئيسية للفعالية بعنوان «دولة الإمارات والمملكة المتحدة: مستقبل الشراكة الاستراتيجية ودورها في دعم النمو الاقتصادي». وبحثت الجلسة الثانية «دور الأسواق المالية في دعم النمو الاقتصادي العالمي»، أما الجلسة الثالثة فكانت بعنوان «تأثير الابتكار على التكنولوجيا المالية والخدمات المصرفية»، وجاءت الجلسة الرابعة بعنوان «النمو الأخضر: إطلاق العنان لفرص الاستدامة في قطاع الخدمات المالية»،

توقيع اتفاقية شراكة

وعلى هامش الفعالية، وقَّعت «إنفستوبيا» اتفاقية شراكة مع منتدى «سيتي ويك» العالمي، بهدف التعاون في تنظيم النسخة الثالثة لقمة «إنفستوبيا 2024»، والتي ستقام في العاصمة الإماراتية أبوظبي في 28 و29 فبراير الجاري، وكذلك النسخة القادمة لمنتدى «سيتي ويك».

وشهد التوقيع عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد رئيس إنفستوبيا، فيما وقَّع المذكرة الدكتور جان فارس، الرئيس التنفيذي لـ «إنفستوبيا»، وموريس باتون، الرئيس التنفيذي لمنتدى سيتي ويك.

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