بنك «آي سي بي سي» دبي يستهدف تقديم تمويلات وقروض بيئية واجتماعية

المصدر: دبي – بلومبرج

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يستهدف البنك الصناعي والتجاري الصيني «آي سي بي سي» تنمية أعمال الإقراض المستدامة في الشرق الأوسط، ويتطلع إلى تمويل مشاريع الطاقة المتجددة أو طاقة الرياح أو الهيدروجين الأخضر في المنطقة، وفقاً لدينج فنج، رئيس الخدمات المصرفية للشركات في البنك.

وقال دينج إن فرع البنك في دبي لديه «العديد من المشاريع قيد التنفيذ»، مضيفاً أن الطاقة النظيفة «مبادرة عالمية نريد أن نكون جزءاً منها».

وشهد البنك الصناعي والتجاري الصيني زيادة بنسبة 15% في محفظة قروضه بالشرق الأوسط العام الماضي. وكان ذلك مدفوعاً بالتزام باكتتاب قياسي بقيمة 7 مليارات دولار للاقتراض المشترك للمملكة العربية السعودية بقيمة 11 مليار دولار. وكان البنك الصناعي والتجاري الصيني من بين 6 بنوك صينية تعهدت بنحو 45% من القرض، بينما امتلكت البنوك الأوروبية والشرق أوسطية والأمريكية الباقي.

وفي مكان آخر، يعد البنك الصناعي والتجاري الصيني أكبر مساهم منفرد في التمويل البالغ 2.5 مليار دولار للمرحلة الرابعة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية في دبي. كما ساهم أيضاً في إنشاء منشأة لمشروع رأس لفان للبتروكيماويات في قطر.

وكانت المشاركة النشطة للبنوك الصينية في سوق القروض في الشرق الأوسط وراء بعض أكبر الصفقات في المنطقة. في العام الماضي، وصلت حصتهم في جدول الدوري المنظمين الرئيسيين الإلزامي إلى مستوى قياسي بلغ نحو 8٪، وفقاً لبيانات التي جمعتها بلومبرج.

ورغم أن الحصة المجمعة للبنوك الأوروبية والأمريكية في الإقراض في الشرق الأوسط، مثل «سي آي بي» و«كريديه أجريكول» و«جيه بي مورجان» و«تشيس آند كو»، لا تزال أكبر من حصة نظيراتها الصينية، إلا أن البنك الصناعي والتجاري الصيني وبنك التعمير الصيني صعدا في التصنيف العام الماضي.

وقال دينج «أعتقد أن السوق الإقليمية مكتظة بالمصارف، والمنافسة شرسة. ونحن ندرك أن هناك فجوة وما زال أمامنا الكثير لنتعلمه منهم لتعويضها».

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