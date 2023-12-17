«فيفل» تحتفي في دبي بمرور 30 عاماً من النجاح والتوسع عالمياً

المصدر: دبي ـ البيان

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تحتفي «فيفل»، متجر الحلويات الشهير ومقرها الرئيسي في دبي، بالذكرى السنوية الثلاثين على تأسيسها. ولا يعكس هذا الإنجاز المدهش مرور ثلاثة عقود من الزمن على إنتاج الحلويات الشهية فحسب، بل يروي حكاية رحلة التوسع المشوقة التي شهدتها «فيفل» وتحولها إلى علامة تجارية مشهود لها على الصعيد العالمي.

وانطلقت «فيفل» التي تأسست في العام 1993 كمتجر صغير وتفتخر اليوم، بتحولها إلى شبكة عالمية تضم سبعة متاجر للبيع بالتجزئة تنتشر في أنحاء متفرقة من دولة الإمارات.

تتميز «فيفل» بكونها شركة عائلية متمكنة تُدار من قبل ثنائي مبدع يتألف من الأم والابن. ولطالما شكلت شهناز باقرزاده، ربة الأسرة، القوة الدافعة للرؤية الكامنة وراء صناعة تلك الحلويات وجودتها، وهو ما يضمن أن كل منتج يحمل اسم «فيفل» يلبي أعلى المعايير، إن تفانيها كان له دور فعال في نجاح العلامة التجارية.

ولعب إحسان حسيني ابن شهناز دوراً أساسياً في الارتقاء بـ«فيفل» نحو آفاق جديدة، والإشراف على التوسع واحتضان الابتكار مع الحفاظ على جوهر إبداعاتها الفريدة من نوعها. لقد كانت هذه الشراكة الديناميكية هي المفتاح لنجاح متجر الحلويات المتواصل ونموه المستمر.

وتقول شهناز في هذا الصدد: «إن الاحتفال بالذكرى السنوية الثلاثين لتأسيسنا هو شهادة على شغفنا والتزامنا الثابت تجاه فن صناعة الحلويات. نحن متحمسون لتوسعنا في أسواق جديدة، ونبقى ملتزمين بتقديم الجودة الاستثنائية نفسها والمذاق الرائع اللذين ميزا فيفل على مر السنين».

من جهته، يؤكد إحسان: «بينما نتطلع إلى المستقبل، نحن متحمسون للغاية للترحيب بالعملاء الجدد ومواصلة مشاركة شغفنا بإعداد أشهى الحلويات. إن رحلة فيفل هي احتفال بشغفنا في الإبداع في عالم الحلويات، ونحن ممتنون للعملاء المخلصين الذين رافقونا دائماً في هذا الرحلة الرائعة».

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