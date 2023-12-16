6.25 مليارات درهم صادرات الإمارات من المواد البلاستيكية إلى الهند

المصدر: دبي - البيان

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بلغت التجارة الثنائية بين الإمارات والهند 85 مليار دولار أمريكي (312 مليار درهم) في الفترة ما بين 2022-2023. وفي حين صدرت الإمارات إلى الهند 1.7 مليار دولار (6.25 مليارات درهم) من المواد البلاستيكية، أكثر مما تستورده (580 مليون دولار)، إلا أن هناك مجالاً كبيراً للنمو. وتشمل فئات الصادرات الرئيسية للهند المواد الخام البلاستيكية (39.2%)، والأغشية والصفائح البلاستيكية (13.6%)، والمنتجات الاستهلاكية والأدوات المنزلية (8.4%)، جاء ذلك على هامش مشاركة مجلس ترويج صادرات البلاستيك الهندي معرض عرب بلاست 2023 في دبي، حيث قاد المجلس أحد أكبر مجموعة عمل بلغت 73 مصدراً إلى جناح الهند في المعرض.

وقال هيمانت مينوتشا، رئيس مجلس ترويج صادرات البلاستيك الهندي (PLEXCONCIL): «استوردت منطقة الشرق الأوسط من دولة الإمارات ما قيمته 38 مليار دولار من المواد البلاستيكية في عام 2022، مع استحواذ الهند على حصة 4.7% (1.7 مليار دولار أمريكي). وتسلط هذه البيانات الضوء بوضوح على إمكانات النمو الهائلة للمواد البلاستيكية الهندية في المنطقة، وذلك باعتبارها الهيئة العليا لصناعة تصدير البلاستيك الهندية، ويلتزم مجلس ترويج صادرات البلاستيك الهندي بدعم أعضائه للاستفادة من هذه الإمكانات»، كما أشار «تعكس مشاركتنا في معرض عرب بلاست مع أكبر وفد لدينا على الإطلاق والذي يضم 73 مصدراً هذا الالتزام».

تشير مؤشرات البحث لمجلس ترويج صادرات البلاستيك الهندي (PLEXCONCIL) إلى أن إمكانات زيادة حجم الصادرات البلاستيكية بين الهند والإمارات تبلغ حوالي 5 مليارات دولار أمريكي.

وتتواجد هيئة ترويج الصادرات في عرب بلاست لأنها تمثل فرصة فريدة للشركات الهندية لتوسيع المنطقة. تشترك الهند والإمارات في تاريخ طويل من العلاقات التجارية الناجحة، حيث تعد دولة الإمارات ثالث أكبر مستورد للمواد البلاستيكية الهندية. الموقع الاستراتيجي لدولة الإمارات يجعلها مركزاً للتجارة العالمية، مما يعزز بيئة التواصل التجارية النابضة بالحياة.

وقال سريباش داسموهاباترا، المدير التنفيذي مجلس ترويج صادرات البلاستيك الهندي: «لقد أدى توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند إلى تعزيز العلاقات الثنائية وتوفير إطار عمل لتعزيز التعاون الاقتصادي، وإن هذه الاتفاقية التاريخية تسهل زيادة التعاون والشراكات الاقتصادية».

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