79 % من قادة الأعمال في المنطقة يضعون خفض الانبعاثات أولوية أساسية

المصدر: دبي - البيان

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يضع 79% من قادة الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مستهدفات تخفيض الانبعاثات لمؤسساتهم أولوية أساسية وفقاً لأبحاث «سد الفجوة» 2022 التي أجرتها «إفيشيو».

وأوضحت أبحاث «إفيشيو» أن قدراً كبيراً من الآثار الاجتماعية والبيئية والحوكمة الذي تعدّ المؤسسة مسؤولة عنه يتواجد ضمن سلسلة الإمداد، ويشار إليه عادة بمصطلح انبعاثات النطاق 3. وتشكل انبعاثات سلسلة الإمداد عادة ما يتراوح بين 40% إلى 80% من إجمالي انبعاثات الكربون للمؤسسة، ويمكن أن تتجاوز 90%.

وأكد إدوارد كوكس مسؤول ممارسات المشتريات الرئيسية والمستدامة في «إفيشيو» أهمية سياسات المشتريات بأن تكون محرك التغيير، وذلك باعتبار أن سلاسل الإمداد تشكل أكبر مصدر للانبعاثات في المؤسسات، كما يجب على هذه السياسات أن تتسم بالمسؤولية تجاه مجموعة من المقاييس التي تركز في جوهرها على الممارسات الاجتماعية والبيئية والحوكمة، حيث إن شراء المنتج أو الخدمة المناسبة من المزود المناسب بات أكثر أهمية من أي وقتٍ مضى. وأضاف أن تخفيض 25% من الانبعاثات قد يكون حيادياً من حيث التكلفة، بعكس التصور الخاطئ بأن الاستدامة ستحد من التوفير وتكلف المزيد من المال.

ولكن الحديث عن إجراء تحسينات الاستدامة قد يكون أسهل من تنفيذها على أرض الواقع، لأن القياس الكمي ورؤية آثار الاستدامة أمر صعب، كما هو الحال في انبعاثات سلسلة الإمداد، وبدونها تصعب معرفة نقطة البداية الصحيحة.

وفي ضوء ذلك، تبحث الحكومات والشركات الكبرى في دول الخليج العربية عن السبل التي تسمح بسرعة القياس الكمي للانبعاثات، وتحديد أبرز مناطق التركيز، وبدء الرحلة الطويلة نحو تخفيض انبعاثات الكربون من سلاسل الإمداد.

ولهذا السبب عملت إفيشيو على تطوير مكعب الكربون CarbonCube - وهو أداة تستفيد من بيانات الإنفاق لتمكين مدراء سلسلة الإمداد من فهم الانبعاثات عبر قاعدة الإمداد للمساعدة في تحديد المستهدفات وإجراء القياسات واتخاذ الإجراءات الإيجابية.

ومن الأمثلة على الاستخدام الفعال لمكعب الكربون، تحديد خط الأساس لانبعاثات الكربون لشركة تقنية كبرى في السعودية، حيث بدأت إفيشيو بتقييم دقيق لخط الأساس لانبعاثات الكربون، ومن ثم حللت الشركة تلك الانبعاثات في جميع النطاقات باستخدام أداة مكعب الكربون لتتمكن من تحديد المناطق التي تشهد انبعاثات مرتفعة ومنحها الأولوية في جهود التخفيض.

وأدى ذلك إلى تطوير خارطة طريق استراتيجية لتحسين انبعاثات الكربون، وإلى وضع المستهدفات على المدى القصير والطويل، ووضع خطط العمل التي تتضمن مراحل إنجاز محددة، وأبرز الفرص لتخفيض انبعاثات الكربون في جميع الفئات. كما دمجت إفيشيو أفضل الممارسات الاجتماعية والبيئية وممارسات الحوكمة ضمن إجراءات المشتريات لدى العميل، ليصبح فريق الشركة مهيأً لاتخاذ قرارات مسؤولة في اختيار الموردين وتخفيض انبعاثات سلسلة الإمداد.

وقال كوكس: "كان المشروع مثالاً حياً على إمكانية التوصل إلى تخفيض انبعاثات الكربون عبر سلسلة الإمداد بالكامل، وكيف بدأت المؤسسات بإدراك أهمية المقاربة الأكثر استدامة لتحقيق النجاح المستقبلي في القطاعين العام والخاص بدول الخليج العربية.

وأضاف: إن الهدف من الوصول إلى صافي الانبعاث الصفري أهمية وجودية، إذ يعتبره الكثيرون أولوية أساسية للحكومات في مجال الاستدامة، كما أن المستهدف العالمي بموجب اتفاقية باريس هو العام 2050، والذي تلتزم به دولة الإمارات، إلا أن مستهدفات بعض الدول تمتد إلى العام 2060 ومنها السعودية والصين.

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