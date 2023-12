معرض «الخمسة الكبار» ينطلق في دبي اليوم

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تنطلق اليوم فعاليات معرض الخمسة الكبار «Big 5 Global»، أكبر معرض متخصص في قطاع البناء والتشييد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، مركز دبي التجاري العالمي، ويستمر حتى 7 ديسمبر. ويستقطب المعرض مشاركة أكثر من 2,200 عارض.

يأتي المعرض فيما تزدهر صناعة البناء والتشييد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، بالتزامن مع الإعلان عن وجود مشاريع نشطة، تزيد قيمتها على 7 تريليونات دولار، ومشاريع بقيمة 3.8 تريليونات دولار، تم منحها مؤخراً. ويستقطب العدد المتزايد من المشاريع في المنطقة مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة، مما يجعل المعرض منصة مثالية للعديد من الفرص لكل من الشركات المحلية والعالمية الراغبة في مقابلة صناع القرار.

ويقدم المعرض الذي تتواصل فعالياته على مدى 43 عاماً الأفكار الرائدة والتقنيات المتطورة، ويعزز الشراكات عبر الحدود، حيث يجتمع أصحاب المصلحة من مختلف أنحاء العالم لعرض آخر المنتجات والخدمات تماشياً مع دفع الصناعة نحو مستقبل مستدام.

وترافق المعرض سلسلة من الفعاليات المصاحبة والأحداث المتخصصة في العديد من القطاعات والمنتجات، بما في ذلك كل من: معرض (Big 5 Heavy)، ومعرض (Middle East Concrete)، ومعرض (Windows Doors & Facades Event)، ومعرض (Gulf Glass)، ومعرض (HVAC R Expo)، ومعرض (The Big 5 Solar)، ومعرض (Middle East Stone)، ومعرض the Urban Design & Landscape Expo and ومعرض FM Expo.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز