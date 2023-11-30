«أبوظبي الأول» يؤكد التزامه بإيجاد حلول التغير المناخي

المصدر: أبوظبي - البيان

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أصدر بنك أبوظبي الأول، تقريره المناخي وفق الإطار العام المتعلق بالإفصاح المالي حول المناخ (TCFD)، ليكون بذلك أول بنك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يقوم بنشر تقرير مماثل. ويأتي هذا التقرير ليجسد التزام بنك أبوظبي الأول في عام 2019 باعتماد توصيات فريق عمل الإطار العام المتعلق بالإفصاح المالي حول المناخ في عمليات إعداد التقارير والإفصاح الخاصة بالبنك.

ويحدد التقرير الصادر عن بنك أبوظبي الأول الإنجازات المحققة ضمن أربعة محاور رئيسية تشمل نموذج الحوكمة، واستراتيجية البنك، وقدرته على إدارة المخاطر، وتقاريره المتعلقة بالمقاييس والأهداف المرتبطة بالتغيّر المناخي.

ويسهم إطار العمل هذا في تمكين مستثمري بنك أبوظبي الأول وغيرهم من أصحاب المصلحة من فهم الآليات التي يتبعها البنك لدراسة وتقييم المخاطر والفرص المتعلقة بالمناخ.

وحقق بنك أبوظبي الأول إنجازات مهمة ضمن المحاور الأربعة:

1 - الحوكمة: تخضع مخاطر المناخ للحوكمة على امتداد كافة أقسام وقطاعات المجموعة، بما فيها مجلس الإدارة ومختلف اللجان النشطة.

2 - الاستراتيجية: يشكل المناخ جزءاً أساسياً من استراتيجية البنك التي تتضمن تمويل المرحلة الانتقالية لتحقيق أهداف الوصول إلى صافي الانبعاثات الصفرية والتمويل المستدام لعام 2030.

3 - إدارة المخاطر: يتم تضمين وتقييم مخاطر الحوكمة البيئية والاجتماعية وحكومة الشركات ضمن الإطار الأوسع الذي حدده بنك أبوظبي الأول لإدارة مخاطر المجموعة والتي تتم مراجعتها سنوياً.

4 - المقاييس والأهداف: حرص بنك أبوظبي الأول منذ عام 2019 على مراقبة انبعاثاته ضمن النطاقين 1 و2 ووضع أهداف الانبعاثات الممولة لعام 2030 والتي تغطي 90 % من انبعاثات محفظة البنك.

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