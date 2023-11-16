مكتوم بن محمد: برؤية محمد بن راشد.. دبي أحد أفضل سبعة مقار للتحكيم الدولي على مستوى العالم

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أنه برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أصبحت دبي أحد أفضل سبعة مقار للتحكيم الدولي على مستوى العالم.

ودون سموه عبر منصة إكس: "التقيت اليوم قيادات مركز دبي للتحكيم الدولي واستعرضنا التطور السريع الذي يشهده المركز كأكبر مركز لتسوية المنازعات بالطرق البديلة في الشرق الأوسط".

وأضاف سموه: "برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وعبر تطوير بنية تشريعية قوية ومنظومة قانونية عالية الكفاءة، مكانة دبي العالمية في مجال التحكيم في تنامٍ مستمر، لتصبح دبي أحد أفضل سبعة مقار للتحكيم الدولي على مستوى العالم، الأمر الذي يسهم في تحقيق أحد أهم أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33 بتحويل دبي إلى أحد أهم ثلاث مدن اقتصادية في العالم".

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز