«الإمارات للألمنيوم» توظف 60 مواطناً

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم عن توظيف 60 شاباً وشابة من مواطني الدولة، للانضمام إلى برامج التدريب الوطنية للشركة، من خلال حملات توظيف، بالتعاون مع دائرة التمكين الحكومي في أبوظبي.

وتعمل برامج التدريب الوطنية التابعة للشركة على تطوير مهارات خريجي المدارس الثانوية، وتمكينهم من القيام بأدوار فنية وتشغيلية، وقد تخرج أكثر من 5,000 مواطن في هذه البرامج، منذ إطلاقها للمرة الأولى في 1982، وتابع العديد منهم حياتهم المهنية الناجحة في الشركة.

ومن بين الموظفين الجدد تتطلع الشركة لتوظيف نحو 20 متدربة على الأقل في برامج التدريب الوطنية، وستنضم المتدربات إلى 20 شابة في تلك البرامج، وذلك بعد أن فتحت الشركة أبوابها لاستقبال المتدربات للمرة الأولى العام الماضي. وتعد هذه المرة الأولى، التي تقوم فيها الشركة بالتعاون مع دائرة التمكين الحكومي لتوظيف العنصر النسائي في برامج التدريب الوطنية للقيام بأدوار تشغيلية، ضمن الخطوط الأمامية.

وتركز الشركة على توظيف المتدربات والخريجات، وتمثل النساء نحو ثلثي إجمالي الشباب الملتحق ببرامج التدريب في الشركة، وتعمل أكثر من 160 امرأة منهن في الوظائف التشغيلية، ويبلغ إجمالي القوى العاملة النسائية لدى الشركة في الدولة نحو 500 امرأة.

وقالت أمل الجابري، ممثلة دائرة التمكين الحكومي في مجال شؤون الموارد البشرية والتوطين، على هامش يوم التوظيف: «نحرص من خلال هذا التعاون على تمكين الكفاءات البشرية المواطنة، وتعزيز تطورهم الوظيفي في قطاع الصناعة. كما نتطلع إلى رؤية نجاحاتهم، بينما يبدأون رحلتهم المهنية مع شركة الإمارات العالمية للألمنيوم».

وأضافت: «نثمن الدور الكبير لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم في إعطاء الأولوية للباحثين عن عمل لمشاركتهم في هذا المجال، وسنواصل من جهتنا العمل على تعزيز نمو ورعاية المواهب الوطنية، بالتعاون مع شركائنا الاستراتيجيين في القطاعين العام والخاص، بما يحقق ويدعم أهداف وخطط أبوظبي بكفاءة وفاعلية.

وفي هذا السياق، قال عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: «سنواصل تركيزنا على زيادة معدلات التوطين بهدف تأمين المواهب التي تحتاجها الشركة للمساهمة في النمو الصناعي والتنويع الاقتصادي في الإمارات، ونحن ممتنون للدعم المستمر الذي تقدمه دائرة التمكين الحكومي في أبوظبي، للبحث عن الكوادر الطموحة والموهوبة».

وتوظف الإمارات العالمية للألمنيوم أكثر من 1,200 مواطن، وتمتلك أحد أعلى معدلات التوطين في الشركات الكبرى، وسيبدأ الموظفون الجدد بتدريب مكثف في مركز التدريب الفني التابع لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، والذي يقدم برامج معتمدة من هيئة المعرفة والتنمية البشرية، ومركز أبوظبي للتدريب التقني والمهني.

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