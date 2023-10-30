«هانيويل»: تعدد الجنسيات في دبي يعزز إبداعها التقني

المصدر: دبي - البيان

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أكّد تايلور سميث، نائب الرئيس والمدير العام للأتمتة الصوتية لحلول وخدمات الإنتاج في شركة «هانيويل»، أن تعدد الجنسيات في دبي يعزّز قدرتها على الإبداع والابتكار، لاسيما في مجال التقنية، إذ تحتضن عدداً كبيراً من من الموهوبين في هذا المجال.

وأدلى سميث بتصريحات مؤخراً على هامش مشاركة «هانيويل» في فعاليات معرض «جيتكس جلوبال 2023».

وقال سميث: «من أهم المميزات التي تنفرد بها دبي بين بقية المدن الصاعدة بقوة على الخارطة العالمية للتقنية هو تواجد عدد كبير من الموهوبين في التقنية القادمين إليها من كافة أنحاء العالم، الأمر الذي يعزز قدرتها على الإبداع التقني».

وتطرق سميث إلى التجارة الرقمية، وآفاق نموها في المنطقة، فقال: «تشهد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ككل اهتماماً متزايداً على نحو لافت بكلٍ من التجارة الإلكترونية والتجارة الرقمية، وتسجل المنطقة نمواً لافتاً في التجارة الرقمية يطال كافة المراحل والعمليات التي تمر عبرها، بدءاً من سلاسل الإنتاج والتوريد، مروراً بمراحل التخزين، النقل والخدمات اللوجستية، وانتهاءً بتوصيل المنتج إلى المستهلك النهائي عند عتبة بيته».

وأضاف سميث: «وتساهم «هانيويل» بقوة من خلال مكتبها في دبي في تعزيز نمو قطاع التجارة الرقمية بالمنطقة، سواء من خلال تصنيع منتجاتها الخاصة، أو بدعم الشركات الأخرى العاملة في هذا القطاع بالمنطقة بتزويدها بما تحتاجه من تقنيات وحلول «هانيويل» المتقدمة.

وتدعم تقنيات وحلول «هانيويل» الشركات الأخرى في كافة مراحل عملياتها، سواء في التخزين أو في النقل أو التسليم، وتركز «هانيويل» في التجارة الإلكترونية على ثلاثة جوانب، وهي: الأتمتة في التخزين والنقل، تسهيل الاتصال بين مختلف مراحل التجارة باستخدام الجيل الخامس من شبكات الاتصالات، والأجهزة التي تعزز إنتاجية الشركات العاملة في التجارة الإلكترونية».

واختتم سميث حديثه بالإشارة إلى مستقبل دبي في التجارة الرقمية، فقال: «أتوقع أن تحقق دبي نمواً قوياً في التجارة الرقمية لا تقل نسبته عن رقم مكون من خانتين، وذلك في ظل الاهتمام المتزايد من جانب الشركات العالمية المتخصصة في التقنية على التواجد بقوة في دبي».

ويواصل سوق التجارة الإلكترونية مسيرة ازدهاره، مدفوعاً بالالتزام الثابت بتلبية متطلبات الراحة والسلاسة، وبدورها أدت احتياجات المستهلكين هذه إلى زيادة الحاجة إلى أدوات متطورة ورؤى معمقة للتعامل بفعالية مع النمو المتسارع للمهام، وضمان سير العمل عبر قطاعات مختلفة ذات الصلة.

ويشير تقرير حديث، إلى أن سوق التجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ارتفع بشكل مذهل العام الماضي، إذ بلغ 37 مليار دولار من حيث الحجم، مسجلاً معدل نمو من خانتين مقارنة بالعام 2021، إضافة إلى معدل نمو سنوي مركب، بلغ 32 % من عام 2018 إلى 2022. وتمتلك «هانيويل» خبرة كبيرة في المنطقة، تمتد لأكثر من 60 عاماً، إذ تعمل على توفير قيمة مضافة إلى العملاء، ودعم أجندة التنمية الوطنية.

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