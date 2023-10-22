17 مليار درهم قيمة صادرات أعضاء غرفة الشارقة منذ بداية 2023

المصدر: الشارقة - البيان

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كشفت غرفة تجارة وصناعة الشارقة عن مجموعة من الإنجازات التي حققتها منذ بداية 2023، تطبيقاً لأولوياتها الاستراتيجية التي تستهدف تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة لإمارة الشارقة، حيث شهدت الغرفة نمواً كبيراً في عدد الشركات الجديدة المنضمة إلى عضويتها منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية الربع الثالث، وذلك مع انضمام 4981 شركة جديدة إلى عضوية الغرفة، ليصل العدد الإجمالي لحركة العضويات في الفرع الرئيسي والفروع الأخرى التابعة للغرفة في الذيد وخورفكان ودبا الحصن وكلباء 45.373 عضواً، فيما تجاوزت قيمة صادرات وإعادة صادرات الشركات من أعضاء الغرفة، أكثر من 17 مليار درهم.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الـ6 لمجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، الذي عُقد بمقر الغرفة برئاسة عبدالله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وحضره وليد عبدالرحمن بوخاطر النائب الثاني لرئيس الغرفة، وأعضاء مجلس الإدارة، ومحمد أحمد أمين العوضي، مدير عام الغرفة، ومريم سيف الشامسي مساعد مدير عام غرفة الشارقة لقطاع الخدمات المساندة، وعبدالعزيز محمد شطاف، مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال، واستعرض الاجتماع أهم مبادرات الغرفة والإنجازات التي حققتها منذ بداية العام الجاري، والتي جاءت متوافقة مع جميع مؤشرات الأداء المرصودة والرامية إلى تحقيق الأهداف الداخلية والخارجية للغرفة في تعزيز مكانة إمارة الشارقة، كوجهة استثمارية إقليمية متميزة.

كما بحث المجلس خلال اجتماعه عدداً من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال ومن أبرزها مستجدات المشاريع القائمة من ضمنها خطة سير العمل في مشروع التمور، إلى جانب مناقشة بعض المقترحات المطروحة من مختلف قطاعات الغرفة والمؤسسات العاملة تحت مظلتها، وأهمية العمل على زيادة عدد العضويات وشهادات المنشأ، والإنجازات التي حققتها مجموعات العمل القطاعية الجديدة.

استراتيجية

وأكد عبدالله سلطان العويس، أن الإنجازات التي حققتها غرفة الشارقة خلال عام 2023 يعكس التزامها الكامل بتحقيق الأهداف الاستراتيجية التي حددتها استراتيجية الغرفة للفترة 2022-2024، والمتمثلة بدعم قطاع الأعمال، وتعزيز ممارساته الإيجابية نحو اقتصاد مستدام، فضلاً عن تنمية وتنويع صادرات الإمارة، وإدارة الشراكات الاستراتيجية لتطوير منظومة التبادل التجاري الخارجي، وجذب الاستثمار، مؤكداً أن الغرفة حرصت خلال العام 2023 على تنويع مبادراتها وإطلاق الفعاليات والبرامج والمعارض الاقتصادية والتجارية النوعية، وذلك بهدف تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية التي تشهدها إمارة الشارقة، بفضل رؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، فضلاً عن سعي الغرفة الدائم لتحقيق أهدافها الرامية إلى ترسيخ مكانة الشارقة وجهة عالمية لمجتمعات الأعمال، من خلال مجموعة واسعة من الخطط الاستراتيجية التي حققت قيمة مضافة لأعضاء الغرفة، وتجسدت بهذه النقلة النوعية في العضويات الجديدة والأرقام المسجلة.

تعزيز

من جانبه أشار محمد أحمد أمين العوضي، إلى أن النمو المحقق في عدد العضويات وشهادات المنشأ منذ بداية عام 2023، هو دليل على نجاح الغرفة في تحقيق معظم مستهدفاتها لهذا العام، حيث بلغ عدد العضويات المجددة خلال الأشهر التسعة لعام 2023، 40 ألفاً و392 عضوية، كما بلغ عدد عضويات المناطق الحرة 1674 عضوية، فيما وصل عدد شهادات المنشأ التي أصدرتها الغرفة إلى 58.798 ألف شهادة، مشيراً إلى أن هذه الإحصائيات تعكس المناخ الاستثماري الذي تمتاز به إمارة الشارقة وجاذبيتها لرجال الأعمال والمستثمرين، من خلال ما تتمتع به من مقومات ومزايا تحفيزية، إلى جانب استمرارية جهود الغرفة بالتعاون مع شركائها من الجهات الحكومية في تهيئة البيئة الاستثمارية المشجعة والمحفزة لمجتمع الأعمال عبر تقديم خدمات متميزة تخدم قطاع الأعمال، وابتكار وسائل وطرق تعمل على جذب المزيد من المستثمرين إلى الإمارة.

نجاح

إلى ذلك أشار عبدالعزيز شطاف، مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال في غرفة الشارقة، إلى أن نجاح الغرفة في تحقيق نمو في عضوياتها الجديدة والمجددة يأتي ثمرة جهودها في استقطاب الاستثمارات من خلال خطط واستراتيجيات شاملة سهلت إجراءات العضوية والتجديد، ووفرت مزايا تنافسية للأعضاء أضافت لنشاطاتهم قيمة مضافة، إلى جانب جودة وتميز منظومة الخدمات الذكية والإلكترونية المتكاملة التي تمتلكها الغرفة والتي تغطي كل احتياجات ومتطلبات مجتمع الأعمال، وتمكن المستثمرين من إنجاز جميع معاملاتهم عن بعد بيسر وسهولة ووفق أرقى المعايير والممارسات العالمية، مشيراً إلى أن انضمام حوالي 5 آلاف شركة جديدة إلى عضوية غرفة الشارقة منذ بداية عام 2023، يعطي حافزاً للغرفة للاستمرار في تقديم أفضل الخدمات وإطلاق أبرز المبادرات التي تعزز تنافسية القطاع الخاص في الإمارة.

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