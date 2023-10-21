مكتوم بن محمد: دبي حريصة على بناء شراكات متينة مع أبرز المؤسسات العالمية بما يحقق مستهدفات D33

المصدر: البيان

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أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أن دبي حريصة على بناء شراكات متينة مع أبرز المؤسسات العالمية بما يحقق مستهدفات D33 .

وقال سموه عبر حسابه الرسمي على منصة إكس: "استقبلتُ اليوم رن ديكي، رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لبنك أوف كوميونيكيشنز الصيني (BOCOM)، والذي سيفتتح أعماله في مركز دبي المالي العالمي، واستعرضنا سبل تعزيز التعاون والعلاقات الاقتصادية والمالية القوية بين الإمارات والصين ودعم الشراكة بين قطاعات المال والأعمال في دبي والصين، في ظل ما توفره دبي من مقوّمات جذب لهم.

بنك "أوف كوميونيكيشنز" هو أحد أقدم أربعة بنوك في الصين، وأحد أكبر البنوك فيها من حيث إجمالي الأصول والقيمة السوقية. ومع إرثه العريق الذي يمتد لأكثر من قرن، يسعى اليوم لتعزيز وجوده العالمي والإقليمي عبر الانطلاق من موقع دبي الاستراتيجي والاستفادة من بنيتها التحتية المتطورة.

وأضاف سموه: "دبي حريصة على بناء شراكات متينة مع أبرز المؤسسات العالمية بما يحقق مستهدفات أجندتها الاقتصادية D33 لتكون ضمن أهم 4 مراكز مالية في العالم".

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