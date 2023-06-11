الإمارات تشيّد 3 مصانع لمعالجة مخلفات الزيوت في إندونيسيا

المصدر: دبي - مرفت عبدالحميد

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أعلنت مجموعة «السركال - بلو» توقيعها، 3 مذكرات تفاهم مع 3 مدن إندونيسية، وهي: تانجرانج و سورابايا، ونوسانتارا التي ستصبح العاصمة الجديدة لإندونيسيا، يتم بموجبها إنشاء 3 مصانع لمعالجة نفايات الزيوت والشحوم في إندونيسيا بتكلفة تفوق 200 مليون درهم.

وقال عبدالرؤوف الحوسني المدير العام لـ«السركال - بلو»، إن مذكرات التفاهم تقضي بنقل الخبرة الإماراتية في معالجة مخلفات المنشآت الغذائية من زيوت وشحوم الطعام، وإعادة استخدامها في إنتاج الوقود الحيوي، ومياه الري، والزيوت التي يمكن استخدامها في تصنيع الصابون وبعض مستحضرات التجميل.

وأضاف أن المجموعة وقعت من قبل مذكرتي تفاهم مع مدينتي تانجرانج و سورابايا وهي بصدد رفع الدراسات النهائية لحكومتي هاتين المدينتين والمعنية بإنشاء مصانع متخصصة لمعالجة مخلفات المنشآت الغذائية من أجل الحفاظ على البنية التحتية بهما، والمحافظة على شبكة الصرف الصحي وتجنب الانسدادات والبكتيريا التي تسبب الروائح الكريهة، لافتاً إلى أن كافة الدراسات التي تقوم بها المجموعة في إندونيسيا تتم بواسطة كوادر إماراتية 100 % مؤكداً بأنهم كوادر مؤهلة ومتميزة في هذا المجال.

4 محاور

وأفاد بأن مذكرة التفاهم التي وقعتها المجموعة مع مدينة نوسانتارا ، تشمل 4 محاور هي: وضع المعايير المطلوبة، ثم تحديد أفضل طريقة لمعالجة زيوت وشحوم الطعام بعد تجميعها عبر مصائد خاصة، ونقلها من المنشآت التجارية والسكنية، ومن ثم إعداد مسح فني تفصيلي لحصر المنشآت الغذائية العاملة في المدينة، لوضع تصور عن حجم المخلفات التي ستنتجها، وبناء عليه يتم وضع تصور لحجم المصنع المتخصص، لافتاً إلى أنه من المتوقع أن يتم تشغيل المصنع في العاصمة الجديدة لإندونيسيا في عام 2027.

وأكد أن وزارة الإسكان والأشغال في إندونيسيا كانت قد طلبت الاستعانة بالخبرات الإماراتية في مجال معالجة مخلفات المنشآت الغذائية من زيوت وشحوم الطعام خلال زيارة وفد من المجموعة إلى «غرفة دبي»، نظراً لأن مصنع «السركال إنفايرول» القائم حالياً في دبي يعد الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط والمتخصص في جمع ونقل والاستفادة من مخلفات الزيوت والشحوم، وتنظيف شبكة الصرف الصحي.

مصنع متخصص

وقال الحوسني إن «السركال - بلو» بصدد إنشاء مصنع متخصص لمعالجة مخلفات المنشآت الغذائية من زيوت وشحوم الطعام، في مملكة البحرين بتكلفة استثمارية تقارب 30 مليون درهم وبسعة إنتاجية تراوح ما بين 5000 إلى 30 ألف غالون، حيث تترقب حالياً الموافقات النهائية اللازمة للبدء في إجراءات التنفيذ.

وكشف عن عزم مجموعة «السركال - بلو»، تشغيل أول مصنع في أبوظبي لتحويل زيوت الطهي المستعملة إلى وقود حيوي حسب المعايير الأوروبية، خلال أغسطس المقبل حيث استثمرت نحو 35 مليون درهم في هذا المصنع والذي يستهدف معالجة ما يزيد عن 50 ألف لتر يومياً من زيوت الطعام المستخدمة لإنتاج الوقود الحيوي.

وأضاف إن المجموعة وقعت عقداً مع حكومة الفجيرة للقيام بعملية الإدارة المتكاملة لمخلفات الطعام وزيوت الطهي يشمل تركيب مصائد الشحوم وعملية التجميع والنقل ومعالجة هذا النوع من المخلفات، لافتاً إلى أن المجموعة تعتزم تمويل المشروعات عن طريق بنوك محلية.

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