الإمارات تستضيف يوم الأعمال الكوري بالشرق الأوسط 2023

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تنطلق الأسبوع المُقبل فعاليات "يوم الأعمال الكوري بالشرق الأوسط 2023"، بمركز دبي التجاري العالمي، على مدار يومي 12 و13 يونيو الجاري، بمشاركة معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، ولي يونغ، وزيرة الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة بجمهورية كوريا الجنوبية، ومجموعة واسعة من رواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة والمستثمرين وحاضنات ومسرعات الأعمال من البلدين.

وتشارك أكثر من 100 شركة ناشئة من دولة الإمارات، إلى جانب 80 شركة ناشئة من كوريا الجنوبية، في هذه الفعالية التي تستضيفها وزارة الاقتصاد، ووزارة الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة بجمهورية كوريا الجنوبية، وتنظمها مجموعة من مؤسسات الاستثمار وحاضنات الأعمال في البلدين ومن بينها: (Korea Federation of SMEs، Korea Institute of Startup & Entrepreneurship Development، Korea SMEs and Startups Agency، Korea Technology and Information Promotion، INNOBIZ Innovation Association، Korea Medical Device Association (KMDA)، The Entrepreneurial Nation, UAE).

وتأتي استضافة الإمارات للفعالية ترجمة حقيقية لرغبة البلدين في الارتقاء بعلاقاتهما الثنائية على الصعيدين التجاري والاستثماري، ويعد أحد مخرجات مذكرة التعاون الموقعة بين وزارة الاقتصاد، ووزارة الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة بجمهورية كوريا الجنوبية في يناير 2023، ضمن مجموعة من الاتفاقيات التي جرى توقيعها بين البلدين خلال زيارة فخامة يون سوك يول، رئيس جمهورية كوريا الجنوبية إلى دولة الإمارات.

وتستهدف وزارة الاقتصاد من خلال هذه الفعالية، استكشاف فرص التعاون بين رواد الأعمال، والشركات الناشئة بالإمارات وكوريا وخلق شراكات مستدامة في قطاعات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، والزراعة الذكية، والصحة، والطاقة، والإعلام، والأمن، ودعم دخول الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى أسواق البلدين، بما يعزز النمو المستدام لاقتصادهما، وذلك في ضوء استراتيجيتها الرامية إلى تنمية قطاع ريادة الأعمال الوطنية بالشراكة مع الجهات الحكومية المعنية والقطاع الخاص والمؤسسات العالمية ذات الصلة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية "نحن الإمارات 2031"، وخاصة المحور الذي يستهدف ترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للاقتصاد الجديد، وصناعات المستقبل، وتعزيز الاستثمارات في هذه القطاعات.

ويمثل "يوم الأعمال الكوري بالشرق الأوسط 2023"، منصة بالغة الأهمية تجمع المستثمرين وحاضنات ومسرعات الأعمال من دولة الإمارات وكوريا الجنوبية، لاستكشاف الفرص المتاحة للاستثمار في الأفكار الريادية والشركات الناشئة المشاركة في هذه الفعالية، إلى جانب تبادل الخبرات والمعرفة بشأن دعم توجه الشركات الصغيرة والمتوسطة، نحو المشروعات التكنولوجية الحديثة، ويركز يوم الأعمال الكوري على تنمية هذه الأهداف من خلال فعالياته التي تستهدف تعزيز التبادل التكنولوجي بين كوريا والشرق الأوسط، ودعم التعاون الثنائي بشأن المشروعات الناشئة التي تعتمد على الابتكار الهندسي والاكتشافات باستخدام أحدث الابتكارات التكنولوجية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز