استبيان «دايكن»: نصف سكان الإمارات يتخذون إجراءات لتعزيز جودة الهواء

المصدر: دبي - البيان

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أصدرت دايكن الشرق الأوسط وأفريقيا؛ الشركة المتخصصة في تصنيع حلول التدفئة والتهوية وتكييف الهواء والتبريد، نتائج استبيانها الأول بعنوان فن تكييف الهواء، الذي يسلط الضوء على تأثير جودة الهواء الداخلي على حياة السكان في دولة الإمارات.

وأجرت دايكن الدراسة البحثية بالتعاون مع سينسس وايد، الشركة المستقلة لاستشارات وأبحاث السوق، سعياً لنشر الوعي بأهمية جودة الهواء الداخلي ومساعدة السكان على تحسين جودة حياتهم.

وأظهرت النتائج أن نصف سكان الإمارات يتبنون إجراءات مخصصة لتعزيز جودة الهواء، كما أكد 90% من المشاركين دور جودة الهواء حولهم في التأثير على حياتهم، في حين يحرص نصفهم فقط على اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستنشاق هواء نقي.

وتهدف دايكن من خلال استبيان فن تكييف الهواء إلى تسليط الضوء على الدور الأساسي لجودة الهواء الداخلي في تعزيز الصحة والعافية، حيث تؤثر درجة حرارة الهواء الداخلي والرطوبة بشكل كبير على راحة الأشخاص وجودة نومهم وصحتهم في المنزل.

وتشير الدراسات إلى أن الهواء الداخلي يمكن أن يكون أكثر تلوثاً بعدة مرات من الهواء الخارجي، خصوصاً في منطقة الشرق الأوسط، حيث تدفع الظروف المناخية معظم الأفراد إلى قضاء أكثر من 90% من وقتهم في أماكن مغلقة قد تضر بصحتهم، بما فيها المنازل والمكاتب ومراكز التسوق والمستشفيات والصالات الرياضية، ما يؤكد ضرورة الحصول على هواء داخلي نقي ونظيف.

يعد الاستثمار في أنظمة تكييف الهواء المستدامة أحد أهم الإجراءات التي يجب اتخاذها، حيث تشكل نسبة استهلاك أجهزة تكييف الهواء ما يصل إلى 70% من إجمالي استهلاك الكهرباء في دولة الإمارات. ويلعب اعتماد نظام تكييف وتنقية الهواء عالي الجودة والمصمم وفق أعلى المعايير دوراً محورياً في الحفاظ على صحتنا بنفس درجة مساهمة اتباع نظام غذائي صحي في ذلك.

ويتراوح تركيز بعض المواد الملوثة في الداخل بين ضعفي وخمسة أضعاف تركيزها في المساحات المفتوحة، مما يؤدي إلى ظهور العديد من المشاكل الصحية، بما في ذلك الحساسية ومشاكل الجهاز التنفسي واضطراب النوم وانخفاض الإنتاجية.

وقال تونا غولينك، نائب الرئيس لدى دايكن الشرق الأوسط وأفريقيا: تشير أحدث أبحاثنا إلى أن السكان يدركون مدى أهمية أنظمة تكييف الهواء، حيث بيّنت الدراسة أن 93% من المشاركين يؤكدون أهمية الصيانة الدورية لأنظمة تكييف الهواء وتطويرها في تحسين جودة الهواء الداخلي وكفاءة استهلاك الطاقة.

وأضاف: نلتزم في دايكن بتطوير حلول مبتكرة لتحسين جودة الهواء الداخلي بما يضمن توفير مساحات مريحة وصحية للعمل والسكن للعملاء في مختلف أنحاء العالم. وأشار الاستبيان إلى أن 46% من سكان دولة الإمارات يستخدمون أجهزة تنقية الهواء، بينما يقوم أكثر من نصف السكان بصيانة أنظمة تكييف الهواء الخاص بهم بصورة دورية.

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