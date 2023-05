الإمارات تشهد نمواً متسارعاً في البناء والتشييد خلال الأشهر ‏الـ 12 المقبلة

المصدر: دبي - البيان

توقع 89 % من الخبراء المحليين أن يشهد قطاع البناء والتشييد في دولة الإمارات نمواً متسارعاً خلال ‏الاثني عشر شهراً المقبلة، وفقاً لتقرير How We Build Now حول آراء صانعي القرار في مجال البناء والتشييد في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة، الصادر عن مزود برمجيات إدارة الإنشاءات العالمي الرائد Procore Technologies، وذلك نظراً لعدد المشاريع المستقبلية المقررة، حيث توقع 46 % من الشركات المشاركة في التقرير زيادة مشاريع البناء بنسبة تصل إلى 20 % خلال ‏الاثني عشر شهراً المقبلة، بينما توقع أكثر من الثلث (34 %) ارتفاعها بنسبة 20 % أو أكثر.

ويناقش التقرير التحديات التي قد تواجه صانعي القرار في قطاع البناء والتشييد، على سبيل المثال، تتمثل أبرز هذه التحديات في ثلاثة عوامل؛ حيث أشار 26 % من المشاركين إلى الرؤية المحددة للمشاريع المستقبلية المقررة، وبنسبة 26 % جمع عروض الأسعار من شركات مختلفة لموقع محدد، أما نسبة 25 % فقد أشاروا إلى متابعة سير الأعمال والوقت اللازم لتنفيذ القرارات اللازمة في الوقت المناسب، كما أوضح التقرير أن بعض شركات البناء في الإمارات ليس لديها موارد كبيرة لإعادة العمل وفق الحاجة، حيث أفاد المشاركون بأنه في المتوسط يكون ربع وقت العمل في المشروع لإعادة بعض الأعمال أو تصحيح المشاكل.

ويرى الغالبية من المشاركين بنسبة 71 % أن هذه التحديات تزيد من توجه صناع القرار في قطاع البناء بالإمارات نحو زيادة الاستثمار في التحول الرقمي على مدى الأشهر الثلاثة إلى الستة الماضية، بينما أشار 25 % إلى زيادة كبيرة في هذا التوجه، وتأتي هذه الزيادة نظراً للاستثمارات الكبيرة لدولة الإمارات في قطاع التكنولوجيا والتقنيات المبتكرة، حيث كان نسبة 20 % من المشاركين شركات رقمية رائدة، ومن بين أهم التقنيات التي تستخدمها شركات البناء الإقليمية منصات إدارة البناء (38 %)، ونسبة (38 %) في تقنيات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة، و(40 %) في الطائرات بدون طيار، ونسبة (48 %) في إنترنت الأشياء -IoT.

وأوضح محمد سويدان، رئيس «بروكير» الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «تحظى شركات البناء العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة بفرص واعدة؛ نظراً للازدهار الملحوظ لهذا القطاع بالدولة، وبالرغم من ذلك، هناك بعض التحديات التي قد تواجه مشاريع هذه الشركات، ولذلك تتجه الشركات بشكل متزايد إلى الحلول التكنولوجية لتحقيق أقصى استفادة من هذه الفرص وتسليم المشاريع في المواعيد المحددة لتعزيز أرباحها». وأضاف محمد سويدان: «إن 40 % من هذه الشركات قد بدأت في التحول الرقمي؛ ولذا هناك حاجة لزيادة اعتماد التقنيات الرقمية المبتكرة في قطاع البناء».

الاستدامة تشكل أولوية مهمة

يمثل الحفاظ على استدامة البيئة ومواجهة التحديات الناتجة عن التغير المناخي أهمية بالغة للحكومات وقطاع الأعمال، ويعكس ذلك توصيات المشاركين في مؤتمر المناخ «COP27»، الذي أقيم في مصر العام الماضي، والمقرر عقده في دولة الإمارات العربية المتحدة في الربع الأخير من العام الجاري.

وفي هذا الصدد، أشار التقرير إلى أن دولة الإمارات تعد من الدول الأكثر وعياً عالمياً بالتحديات المتعلقة بالاستدامة، وقد أشار 94 % من المشاركين في التقرير بالدولة إلى أن إزالة الكربون في مشاريع البناء ستشكل أحد التحديات خلال السنوات الثلاث المقبلة؛ ولذا تسعى الشركات العاملة في دولة الإمارات للعمل على مواجهة التحديات، وحالياً أكثر من ثلث (36 %) الشركات تعتمد المواصفات الدولية لنظام الإدارة البيئية آيزو 14001، وتعتزم 46 % على اعتماد هذه المواصفات في غضون الاثني عشر شهراً المقبلة.

واختتم محمد سويدان: «تمثل دقة البيانات دوراً حيوياً لتمكين صانعي القرار من اتخاذ القرارات الفعالة وتحقيق الرؤية وأمن ورضا العملاء، فضلاً عن تعزيز الاستدامة، وحالياً تسهم مواصلة الاستثمار في التحول الرقمي في تعزيز كفاءة القطاع والأداء المالي، فضلاً عن دعم القدرة على مواجهة التحديات غير المتوقعة وتلبية التطلعات المستقبلية».

