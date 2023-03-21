37000 درهم الحد الأدنى لإيجارات أبوظبي السكنية

المصدر: أبوظبي - سامح الليثي

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ارتفع الحد الأدنى لإيجارات الشقق السكنية في أبوظبي بمتوسط 15% منذ بداية العام، وفق رصد الأسعار الإيجارية المدرجة ضمن منصات حكومية ومتخصصة ولوائح مكاتب وساطة عقارية، ليبدأ متوسط إيجارات أقل مساحات الشقق السكنية الملائمة للعائلات من 37 ألف درهم، مقابل 32 ألف درهم السعر السائد من عام الجائحة حتى العام الماضي.

وعاودت إيجارات الشقق الارتفاع التدريجي النسبي وفق عقاريين مع توجه بعض الملاك إلى رفع الإيجارات بشكل نسبي لتعويض فترات الانخفاض التي سادت العامين الماضيين مشيرين إلى أن الارتفاع النسبي شمل المناطق السكنية الأكثر طلباً داخل المدينة في الوقت الذي ظلت مناطق التطوير الجديدة عند مستوياتها المرتفعة في الأساس وبحد أدنى لإيجارات الشقق الأقل مساحة يتجاوز حاجز 52 ألف درهم.

وأبانت لوائح الوحدات المعروضة للإيجار عبر منصات عقارية متداولة ومنها «بروبرتي فايندر» و«بيوت كوم» وجود أكثر من 21 ألف شاغر سكني متاح للإيجار في مختلف أنحاء الإمارة ومنها نحو 16 ألف شاغر تختص بالشقق النظامية في الأبراج السكنية في مناطق التطوير والجزر بأكثر من 10 آلاف وحدة متاحة للإيجار موزعة بين الأكثر اكتظاظاً وهي جزيرة الريم التي اختصت بنحو 50 % من الشقق النظامية الشاغرة ثم كل من السعديات وشاطئ الراحة وجزيرة ياس وشهدت تلك المناطق دخول كم كبير من الوحدات المنجزة بحسب خطط التسليم المعلنة من قبل الشركات المطورة الكبرى في سوق الإمارة على مدار العامين الماضيين وتم تدويرها إيجارياً من قبل المستثمرين ومشتري الوحدات مقابل مستويات العوائد المرتفعة السائدة في سوق الإمارة والتي تتراوح ما بين 5 و7 % وفق التوزيع الجغرافي ومستويات التأجير.

ويبين التوزيع الجغرافي انخفاض الشواغر داخل المدينة بشكل نسبي عن مستويات العرض في العامين الماضيين وتتركز الشواغر داخل المدينة في كل من شارع «المرور» و«آل نهيان» و«النجدة» ومناطق مفصلة مثل المشرف وشارعي الدفاع والنجدة وشارعي المطار وحمدان في الوقت الذي سجلت منطقة المصفح التجارية التي كانت البديل الأمثل للمسكن العام الماضي مستويات قليلة في عدد الشواغر مقابل ارتفاع القيم الإيجارية أيضاً إلى المستويات نفسها السائدة رغم تصنيفها أرخص المناطق في السعر الإيجاري في عامي ما بعد الجائحة.

وتظهر لائحة القيم الإيجارية لمنصة «داري» الحكومية التابعة لدائرة البلديات والنقل في إمارة أبوظبي تحرك متوسطات الإيجارات للشقق في داخل المدينة لتقارب مستوياتها السائدة قبل ما فترة كورونا إذ تراوح إيجار الشقة الأصغر مساحة ذات الغرفة الواحدة ما بين 37 و40 ألفاً في الوقت الذي استقر إيجار الشقة ذات الغرفتين في داخل المدينة وهي الأكثر طلباً من جانب العائلات فوق حاجز 50 ألف درهم مقابل أدنى سعر سائد بلغته الوحدات المماثلة في عامي 2021 و2022 تراوح من 40 إلى 45 ألف درهم.

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