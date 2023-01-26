«أبوظبي الأول» يصدر بنجاح سندات بقيمة 600 مليون دولار

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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نجح بنك أبوظبي الأول، في إصدار سندات بقيمة 600 مليون دولار أمريكي بأجل 5.25 سنوات بمعدل 105 نقاط أساس فوق نسبة عائدات سندات الخزينة الأمريكية، وبعائد إجمالي يبلغ 4.51 %. وتم التسعير بنجاح في 19 يناير 2023.

ويعتبر هذا الإصدار ثاني إصدارات بنك أبوظبي الأول المقومة بالدولار خلال 10 أيام، بعد نجاحه في إصدار صكوك من فئة RegS بقيمة 500 مليون دولار بأجل 5 سنوات، تم تسعيرها بنجاح في 9 يناير 2023.

وبذلك، يصبح البنك الوحيد على مستوى المنطقة الذي يدخل أسواق رأس المال مرتين وبنجاح هذا العام. ويعتبر إصدار السندات أول إصدار للسندات من مؤسسة مالية في المنطقة، محققاً أدنى هامش تسعير (+105 نقاط أساس فوق نسبة عائدات سندات الخزينة الأمريكية) من قبل أي بنك في العالم خلال 2023 على مستوى السندات المقومة بالدولار بأجل 5 سنوات. وقوبل الإصدار بطلبات قيمتها 1.75 مليار دولار، ما يعادل 3 أضعاف حجم الاكتتاب، من قبل نخبة من المستثمرين خارج المنطقة.

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